Ηράκλειο: εξιτήριο για τη νηπιαγωγό που βρέθηκε στην εντατική από οδοντίατρο

Ευχάριστα νέα για την νηπιαγωγό που από μια επίσκεψη στον οδοντίατρο κατέληξε στην εντατική.

Ευχάριστα νέα για την 40χρονη νηπιαγωγό από τον Ζαρό που πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από επίσκεψή της στον οδοντίατρο, καθώς παρουσιάσε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η 40χρονη, μετά την πολυήμερη νοσηλεία της στην εντατική, βγήκε νικήτρια και έλαβε εξιτήριο από το ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ Κρήτης 92.1 και τη Φαίη Σφακιωτάκη ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ Στέλιος Κτενιαδάκης.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε δεν συνδέεται με την ένεση την οποία της έκανε ο οδοντίατρος και πως οι εξετάσεις για την 40χρονη συνεχίζονται.

Η νηπιαγωγός μάλιστα, με ανάρτησή της στο Facebook απηύθυνε δημόσιο ευχαριστώ για την αγάπη που εισέπραξε όλο αυτό το διάστημα.

