Σκηνοθέτης καταδικάστηκε για χρήση γυμνών πλάνων

Η συμφωνία που καταγγέλλει η νεαρή ότι έκανε με τον σκηνοθέτη και το αποτέλεσμα που τον έκρινε καταδικαστέο.

Σκηνοθέτης καταδικάστηκε σε 15μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή χρησιμοποίησε αμοντάριστα γυμνά πλάνα νεαρής φοιτήτριας και ηθοποιού σε βίντεο κλιπ μουσικού συγκροτήματος το οποίο κυκλοφόρησε σε δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ο 50χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για «επέμβαση σε αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, επεξεργασία και περαιτέρω ανακοίνωση των δεδομένων αυτών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το βίντεο κλιπ τραβήχτηκε το Δεκέμβριο του 2017, ενώ είχε προηγηθεί συμφωνία της καταγγέλλουσας φοιτήτριας να συμμετάσχει ημίγυμνη, με τον ρητό όρο, ότι όλες οι σκηνές που θα περιελάμβαναν γυμνά σημεία του σώματος (πλην της γυμνής πλάτης της) είτε θα αφαιρούνταν στο τελικό μοντάζ είτε θα καλύπτονταν με θόλωση εικόνας. Αντ αυτού, όμως, κατά την ίδια δικογραφία, ο κατηγορούμενος απομόνωσε τουλάχιστον τρεις εικόνες όπου φαινόταν το στήθος της και τις περιέλαβε στο τελικό κλιπ του τραγουδιού.

Ο κατηγορούμενος σκηνοθέτης δεν παρέστη στη δίκη και δικάστηκε δια πληρεξούσιου δικηγόρου που αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη. Κατά της καταδικαστικής απόφασης ασκήθηκε έφεση.

Για την ίδια υπόθεση η φοιτήτρια, είχε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, ωστόσο, η αγωγή της απορρίφθηκε.

