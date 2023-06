Αθλητικά

Ελλάδα – Ιρλανδία: 2 στα 2 και τώρα Γαλλία!

Η Εθνική μας απέδωσε καλό ποδόσφαιρο και πήρε τους πολύτιμους 3 βαθμούς, κόντρα στους πεισματάρηδες και αξιόμαχους Ιρλανδούς.

Ο Γκουστάβο Πογέτ είχε ξεκαθαρίσει ότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης στον αγώνα με την Ιρλανδία θα συνιστούσε όχι απλώς αποτυχία αλλά θα δυσκόλευε αφάνταστα το στόχο της πρόκρισης στα τελικά του EURO 2024, καθώς θα έθετε άμεσα την Εθνική ομάδα σε κατάσταση ειδικής συνθήκης, στον Β΄ προκριματικό όμιλο.

Όπως -εκ του αποτελέσματος- φάνηκε, οι διεθνείς το εμπέδωσαν άριστα, έκαναν πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κι έκαναν το «2Χ2» στο γκρουπ, επικρατώντας των Ιρλανδών με 2-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Πέρα από τους 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια, που είναι και το προφανές, η «γαλανόλευκη» ομάδα θα πάει ήρεμη και με καλή ψυχολογία στο Παρίσι για τον αγώνα της Δευτέρας (19/6) στο «Σταντ ντε Φρανς» με τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και πρωτοπόρο του ομίλου μας, Γαλλία.

Ταυτόχρονα υποχρέωσε τους Ιρλανδούς σε δεύτερη ήττα και τους αφήνει πίσω της χωρίς συγκομιδή, όπως και την Ολλανδία που μετρά 3 βαθμούς επίσης σε δύο αναμετρήσεις.

Αφού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου (οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια), η ελληνική ομάδα ξεκίνησε στον αγώνα με απαιτήσεις και ξεκάθαρα επιθετικό προσανατολισμό.

Οι Ιρλανδοί κέρδισαν κόρνερ στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, αλλά στη συνέχεια οι παίκτες του Πογέτ έβαλαν τους φιλοξενούμενους στην περιοχή τους. Στο 5΄ ο Μαυροπάνος βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε με τον Μπαζούνου να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ, στο 6΄ έκανε το ίδιο σε σουτ του Μπακασέτα, για να ακολουθήσει μια σειρά από συνεχή κόρνερ για τους διεθνείς.

Στο 11ο λεπτό ο Κουρμπέλης βρήκε τον Μασούρα στην περιοχή, ο Μπαζούνου έπεσε πάνω του και οι διεθνείς ζήτησαν παράβαση που τελικά δόθηκε μέσω VAR, αλλά για χέρι του Ντάουντα σε σέντρα του Μπάλντοκ. Ο Λάχνερ καταλόγισε την εσχάτη των ποινών στο 14΄ κι ένα λεπτό αργότερα ο Μπακασέτας σούταρε με δύναμη στο κέντρο της εστίας κι άνοιξε το σκορ, με το 12ο τέρμα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Μια αμυντική ολιγωρία των διεθνών απέφερε όμως την ισοφάριση στο 27΄: σε εκτέλεση κόρνερ ο Φέργκιουσον στο πρώτο δοκάρι γύρισε αμαρκάριστος την μπάλα με κεφαλιά και ο Κόλινς την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-1, με τον Πογέτ να ωρύεται για το «παιδικό» λάθος της ομάδας του.

Η φάση εξετάστηκε επίσης από το VAR, καθώς αρχικά ο επόπτης είχε σημειώσει οφσάιντ, αλλά το πόδι του Μασούρα κάλυπτε ελάχιστα τον σκόρερ. Η εξέλιξη δεν έκαμψε το ηθικό της Ελλάδας, με τον Πέλκα να σπαταλά στο 33΄ μεγάλη ευκαιρία με την αναποφασιστικότητά του και τον Μπαζούνου να μπλοκάρει σουτ του Μπακασέτα στο 34΄.

Η ανωτερότητα της Εθνικής επιβραβεύθηκε με ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, έξοχο από την αρχή ως το τέλος του: στο 49΄ ο Μπακασέτας έβγαλε μοναδική ασίστ στον Μασούρα, ο οποίος πάτησε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε υπέροχα με το αριστερό για το 2-1.

Οι Ιρλανδοί άρχισαν να πιέζουν πιο ψηλά μετά το νέο προβάδισμα της ελληνικής ομάδας, με τους διεθνείς να δυσκολεύονται να κρατήσουν την μπάλα και στο 72΄ ο Βλαχοδήμος έκανε σπουδαία απόκρουση σε πολύ δυνατό σουτ του Κόλινς.

Επτά λεπτά αργότερα (79΄) ο Γιακουμάκης «ανταπέδωσε» την ευκαιρία σουτάροντας πάνω από το δοκάρι του Μπαζούνου. Στο 84΄ η Εθνική προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, ο Γιακουμάκης δοκίμασε από μακριά να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα των Ιρλανδών αλλά η φιλόδοξη έμπνευσή του δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Τελικά, παρά την πίεση που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά η ελληνική ομάδα κατόρθωσε να κρατήσει τη νίκη και τους βαθμούς, αφού στο 90΄+2 ο Βλαχοδήμος χρειάστηκε να κάνει την απόκρουση του αγώνα σε συρτό σουτ του Ντόχερτι, με πολλά σώματα μπροστά του, με τον επίδοξο σκόρερ να αποβάλλεται στο 90΄+4 με απευθείας κόκκινη κάρτα, για σπρώξιμο στον Σιώπη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χάραλντ Λέχνερ (Αυστρία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+5 Ντόχερτι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάνταλος, Πέλκας, Μπακασέτας, Τζαβέλλας - ΜακΚλιν, Ίγκαν

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος (90΄ Σιώπης), Μπακασέτας (90΄+4 Τζαβέλλας), Πέλκας (71΄ Φούντας), Μασούρας, Παυλίδης (71΄ Γιακουμάκης).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Στίβεν Κένι): Μπαζούνου, Κόλινς, Ίγκαν, Λένιχαν (89΄ Πάροτ), Ντόχερτι, Κάλεν, Μολούμπι (81΄ Ομπαφέμι), Ντάουντα (53΄ ΜακΚλιν), Σμόλμποουν (53΄ Νάιτ), Άιντα (46΄ Τζόνστον), Φέργκιουσον.

