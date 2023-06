Κόσμος

Κένυα - Αίρεση: Νήστεψαν μέχρι θανάτου για να... συναντήσουν τον Ιησού

Εκατοντάδες οι νεκροί στο δάσος Σακχόλα. Η «συγγνώμη» από τον υπουργό Εσωτερικών.

Άλλα 10 πτώματα εντοπίστηκαν χθες Παρασκευή στο δάσος Σακαχόλα της Κένυας, ανεβάζοντας σε 336 τον αριθμό των θυμάτων της αίρεσης που νήστεψαν μέχρι θανάτου «για να συναντήσουν τον Ιησού», όπως προέτρεπε τους πιστούς ο αυτοανακηρυχθείς «πάστορας» Πολ Νθένγκε Μακένζι.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του προέδρου Ρούτο, ο υπουργός Εσωτερικών Κιθούρε Κιντίκι ζήτησε δημοσίως «συγγνώμη» για την αδράνεια των αρχών, αναγνωρίζοντας πως εάν υπήρχε μεγαλύτερη επαγρύπνηση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η τραγωδία. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους Κενυάτες, όπως έκανε και ο πρόεδρός μας. Είναι προφανές ότι υπήρξε χαλαρότητα τόσο από την προηγούμενη όσο και από τη σημερινή κυβέρνηση, που οδήγησε δυστυχώς στον θάνατο πολλών πολιτών στη Σακαχόλα», δήλωσε.

Δύο μήνες αφότου αποκαλύφθηκε η μακάβρια υπόθεση που συγκλόνισε την Κένυα, η επιχείρηση για τον εντοπισμό θυμάτων στο δάσος Σακαχόλα έχει ανασταλεί προσωρινά ενόψει της διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής σε πτώματα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Από όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα, προκύπτει ότι τα περισσότερα θύματα πέθαναν από την πείνα, προφανώς τηρώντας τις εντολές του «πάστορα». Ορισμένα από τα θύματα, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, στραγγαλίστηκαν ή ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου. Σε κάποιες περιπτώσεις έλειπαν όργανα και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται κύκλωμα εμπορίας ανθρώπινων οργάνων.

