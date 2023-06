Οικονομία

Απάτη με… καρμπόν για διατροφή που δεν έδινε!

Πως κατόρθωσε όχι μία, αλλά τρεις φορές, ο εν διαστάσει σύζυγος, να εξαπατήσει την πρώην σύζυγο τους, τους δικαστές και τους δικηγόρους.

Δεν ήθελε να δίνει διατροφή για το παιδί του και εξαπατούσε τη σύζυγό του με έναν απλοϊκό, στη σκέψη και την εφαρμογή, τρόπο. Της έδινε κάθε μήνα να υπογράψει έγγραφα για καταβολή διατροφής που δεν ξεπερνούσε τα 100 ευρώ, αλλά εκείνη δεν παρατηρούσε πως κάτω από το χαρτί της υπογραφής της είχε καρμπόν.

Ο «έξυπνος» σύζυγος, αφού εξασφάλιζε την υπογραφή της συζύγου, παρουσίαζε στο δικαστήριο που απευθυνόταν εκείνη για να ζητήσει στήριξη, ώστε να ζήσει το παιδί της, έγγραφα με καταβολή διατροφής 1.500 ευρώ…

«Μα γιατί με κατηγορεί. Δεν της δίνω 100 ευρώ και 50 αλλά 1.500», υποστήριζε και κατέθετε το χαρτί με την υπογραφή της.

Τη «μηχανή» την είχε στήσει ο 36χρονος από το 2018 που χώρισαν και είχε τουλάχιστον τρεις φορές κάνει χρήση τα καρμποναρισμένα έγγραφα.

Η υπόθεση με τον 36χρονο αυτοκινητιστή εκδικάστηκε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, αλλά δεν εμφανίστηκε ο ίδιος, καθώς εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο. Η κατηγορία ήταν απάτη εις βάρος δικαστηρίου κατ’ εξακολούθηση και για χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση.

Το Τριμελές τον έκρινε ένοχο για απάτη σε δικαστήριο τετελεσμένη κατ’ εξακολούθηση και για χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, αλλά και χρηματική ποινή 500 ευρώ.

