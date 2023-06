Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: μιλούν για ανθρωπισμό αυτοί που καταδικάστηκαν για την Μόρια

Ολομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της ΝΔ, κατά την περιοδεία του στην Λακωνία.

-

«Έφυγα από την Αθήνα με συννεφιά και έφτασα στη Μάνη με λιακάδα. Ηλιόλουστη θα είναι και η 25η Ιουνίου για την πατρίδα μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συγκέντρωση πολιτών στο Γύθειο.

«Θα ξημερώσει μια νέα μέρα, θα επαναβεβαιώσουμε την ισχυρή εντολή την οποία λάβαμε την 21η Μαΐου. Θα δεσμευτούμε αυτήν την εβδομάδα που απομένει μέχρι τις εκλογές της άλλης Κυριακής να βάλουμε τον πήχη των προσδοκιών μας ακόμα πιο ψηλά και να τον ξεπεράσουμε», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος θυμήθηκε όταν ήρθε 23 ετών με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μάνη. «Οι δεσμοί Κρήτης και Μάνης είναι ακατάλυτοι, είμαστε αδέρφια. Όμως θέλω όλοι μαζί να βάλουμε και ένα στοίχημα: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία πρέπει να γράφει "5" μπροστά», τόνισε.

«Οι κάλπες είναι άδειες, πρέπει να ξαναγεμίσουν. Θα ξαναγεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι μια ευκαιρία αυτή η τελευταία εβδομάδα, καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να μην αναλωθούμε σε στείρες αντιπαραθέσεις με κόμματα τα οποία ούτως ή αλλιώς έχουν προεξοφλήσει τη δικιά τους ήττα, αλλά να μιλήσουμε θετικά για το δικό μας πρόγραμμα, γι' αυτά που θέλουμε να κάνουμε στην πατρίδα μας την επόμενη τετραετία. Και έχουμε πολλά να κάνουμε», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. «Σε διεθνή ύδατα -το τονίζω αυτό- που στοίχισε, δυστυχώς, τη ζωή σε εκατοντάδες κατατρεγμένους ανθρώπους, οι οποίοι αναζήτησαν ένα καλύτερο αύριο. Αλλά όσο συγκλονισμένοι είμαστε, φίλες και φίλοι, τόσο εξοργισμένοι πρέπει να είμαστε για τους άθλιους διακινητές. Γι' αυτά τα καθάρματα -επιτρέψτε μου αυτήν τη σκληρή γλώσσα- που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες αδυναμίες και φορτώνουν κατατρεγμένους ανθρώπους σε σαπιοκάραβα, με μεγάλο κίνδυνο να βουλιάξουν στη μέση της Μεσογείου. Αλλά όσο οργισμένοι είμαστε με αυτούς τους διακινητές, που είναι τελικά και οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας, πιστεύω άλλο τόσο απογοητευμένοι είμαστε με αυτούς οι οποίοι πάνω σε αυτήν την τραγωδία βρήκαν και πάλι ευκαιρία, αντί να στρέψουν την προσοχή τους στους διακινητές, να καταγγείλουν -ουσιαστικά- την ίδια τους τη χώρα και το Λιμενικό, το οποίο έκανε μία αξιέπαινη προσπάθεια να σώσει εκατοντάδες ανθρώπους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν θέλω να ασχοληθώ πολύ μαζί τους. Τους αφήνουμε μόνους τους στην απομόνωσή τους. Απλά θέλω μόνο να θυμίσω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ως οι δήθεν αυθεντικοί εκφραστές της ανθρωπιάς ήταν οι ίδιοι οι οποίοι επέτρεψαν τα "κάτεργα της Μόριας". Ήταν οι ίδιοι που άνοιξαν τα σύνορα της πατρίδος σε εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι πέρασαν από την Ελλάδα το 2015. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν τότε στη Μόρια. Και αυτοί έρχονται τώρα και μας λένε ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε για ανθρωπισμό. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, εμείς ακολουθήσαμε μια διαφορετική πολιτική στο προσφυγικό. Μια πολιτική δίκαιη, αυστηρή, επιτήρησης και φύλαξης των συνόρων. Μια πολιτική η οποία είχε αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 90% οι παράνομες είσοδοι στη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύσαμε μόνο τα σύνορά μας. Δεν απαλλάξαμε μόνο τα νησιά μας από δομές με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Τελικά με αυτόν τον τρόπο σώσαμε ζωές. Διότι όσο λιγότεροι άνθρωποι βρίσκονται στη θάλασσα τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να συμβεί ένα τραγικό ναυάγιο σαν και αυτό το οποίο συνέβη πριν από κάποιες μέρες. Εμείς, ουσιαστικά, συντρίψαμε τους διακινητές. Εμείς συντρίψαμε τους διακινητές. Προστατεύσαμε τα σύνορά μας, προστατεύσαμε τα σύνορα της Ευρώπης, σώσαμε ταυτόχρονα χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευσαν στη θάλασσα. Και είναι πραγματικά πάρα-πάρα πολύ άδικο σήμερα για το Λιμενικό μας να αφήνονται από κάποιους δήθεν αλληλέγγυους υπονοούμενα ότι αυτοί οι άνθρωποι -οι οποίοι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο, βρίσκονται εκεί έξω, παλεύουν με τα κύματα, σώζουν ανθρώπινες ζωές και προστατεύουν τα σύνορά μας- να αφήνονται υπονοούμενα ότι δήθεν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους», επεσήμανε, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι η πολιτική φύλαξης των συνόρων της πατρίδας μας θα συνεχιστεί.

«Ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί, η πατρίδα μας έχει σύνορα τα οποία πρέπει να φυλάσσει και ταυτόχρονα θα είμαστε πάντα εκεί να σώσουμε τον οποιοδήποτε κατατρεγμένο χρειάζεται τη βοήθειά μας. Αυτή η πολιτική είναι μία πολιτική η οποία αναγνωρίστηκε, πια, συνολικά από την Ευρώπη ως ορθή πολιτική. Διότι αν αφήσουμε τα σύνορα της Ευρώπης ελεύθερα και έρχεται ο καθένας, τότε καταλαβαίνετε ότι οι αριθμοί αυτών οι οποίοι θα θέλουν να περάσουν στη Μεσόγειο θα αυξηθούν εκθετικά και τότε θα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι πιθανότητες τραγικών ναυαγίων. Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, ξεκινάει με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί, αυτό, ελληνική εθνική πολιτική και έγινε και ευρωπαϊκή πολιτική. Και έτσι πρέπει να είναι», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι πολίτες στην κάλπη της 21ης Μαΐου επιβράβευσαν τη σοβαρότητα, την αποτελεσματικότητα, την ακεραιότητα, την ευπρέπεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Μας αναγνώρισαν ότι σταθήκαμε δίπλα στην κοινωνία σε όλα τα δύσκολα. Μας πίστωσαν ότι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές κρατήσαμε σταθερό το σκάφος της χώρας και μας επιβράβευσαν για το γεγονός ότι τηρήσαμε όλες τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, την οποία έχουμε χτίσει πια με την ελληνική κοινωνία, σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τη διακινδυνεύσω. Γι' αυτό και το πρόγραμμα το οποίο έχετε στα χέρια σας, "Σταθερά, Τολμηρά Μπροστά για την Ελλάδα του 2027", αποτελεί δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Εμείς αυτά τα οποία σας λέμε ότι θα κάνουμε, ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για μία πολιτική η οποία θα δίνει πρώτα και πάνω απ' όλα έμφαση στο αποτέλεσμα. Για το πώς θα κρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς, για να δημιουργούμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ειδικά για τα νέα παιδιά τα οποία πρέπει να γυρίσουν από το εξωτερικό. Και τα νέα παιδιά που έμειναν στην πατρίδα μας, να ξέρουν ότι θα βρουν μια καλή δουλειά με έναν καλό μισθό, ώστε να μπορέσουν και αυτά να προχωρήσουν, να κάνουν τη δική τους οικογένεια», συνέχισε ενώ υπογράμμισε πως ολόκληρη η Μάνη πια ξαναμπαίνει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη με πολλές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται, μικρής κλίμακας, όπως πρέπει να είναι σε μια περιοχή σαν τη Μάνη.

«Γιατί αυτό το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού είναι την ιδιαιτερότητα της περιοχής, το φυσικό της περιβάλλον, το πολιτιστικό της περιβάλλον. Όμως, όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται είναι πρόσθετος πλούτος για την περιοχή. Καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερο εισόδημα, περισσότερη δουλειά και για τον πρωτογενή τομέα. Τα ποιοτικά του προϊόντα μπορούν να διατίθενται στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Το όνειρό μας αυτό, λοιπόν, για μια ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον, εμείς θέλουμε να το υλοποιήσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Όπως θέλουμε, ταυτόχρονα, την επόμενη μέρα, να μιλήσουμε και να κάνουμε σημαντικά πράγματα για τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία και η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί ένα προσωπικό μου στοίχημα. Λοιπόν, θυμάμαι ακόμα πολύ καλά την επίσκεψή μου στο κέντρο υγείας στην Αρεόπολη, όταν ήμουν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και την πολύ ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε για το πώς πρέπει να αλλάξουμε όλη την προσέγγιση της υγείας μας, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην πρόληψη. Αυτές οι πολιτικές έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. Για πρώτη φορά στη χώρα μας τρέχουμε προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν ως σκοπό να εντοπίσουμε τις ασθένειες πριν καλά-καλά τις γνωρίζετε και εσείς. Το πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά" για τις γυναίκες άνω των 50 για τον καρκίνο του μαστού μάς έχει ήδη επιτρέψει να διαγνώσουμε σχεδόν 10.000 γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού αλλά δεν το γνώριζαν. Το έμαθαν μέσα από μια προληπτική εξέταση την οποία έκαναν, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή, αλλά δωρεάν. Και τώρα μας επιτρέπεται να παρέμβουμε και αυτές οι γυναίκες να θεραπευτούν. Την ίδια έμφαση θέλουμε να δώσουμε και στα κέντρα υγείας μας. Εδώ το κέντρο υγείας στο Γύθειο -έμαθα ότι απέκτησε ήδη ασθενοφόρο- είναι σχετικά καλά εξοπλισμένο. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί ο νέος εξοπλισμός του κέντρου υγείας και θα έχετε ένα κέντρο υγείας υπόδειγμα εδώ στο Γύθειο. Όπως υπόδειγμα είναι και το κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Γιατί θέλουμε να μπορούμε να περιθάλπουμε τους ασθενείς πριν αυτοί φτάσουν τελικά στα νοσοκομεία μας. Και, βέβαια, θα έχει και η Λακωνία την πολύ μεγάλη προίκα τού να έχει ίσως το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της χώρας στη Σπάρτη, το 2026, τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία θα προχωρήσει με τη δική μας στήριξη. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μια υγεία η οποία θα ξεκινάει από την πρόληψη, θα παρέχει καλή πρωτοβάθμια φροντίδα, θα έχουμε πια προσωπικούς γιατρούς. Ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού αρχίζει και ριζώνει πια στην ελληνική κοινωνία. Αλλά, ταυτόχρονα, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι θα χρειαστούν νοσοκομείο, με γρήγορες διακομιδές θα μπορούν να φτάνουν σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο για να έχουν την περίθαλψη που τους αξίζει. Αυτό θα αποτελέσει πραγματικά μια επανάσταση για την υγεία. Και εδώ ειδικά, στη Λακωνία, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα είναι όσο ποιοτικές αξίζετε να έχετε, αντίστοιχες της καλύτερης υπηρεσίας υγείας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μου και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις από αυτή μας την προτεραιότητα».

Ακόμη, ο πρόεδρος της ΝΔ σημείωσε ότι θα φροντίσει την εκκρεμότητα με τις αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές του 2021.

«Φέτος, ευτυχώς, ο καιρός μάς βοήθησε και οι φωτιές, λόγω των βροχών, έχουν πάει πίσω. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και πρέπει να επενδύουμε στην Πολιτική Προστασία. Και 10.000 προσλήψεις θα γίνουν στην υγεία σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Νέο μόνιμο τακτικό προσωπικό για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της υγείας μας», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού: «Η κάλπη είναι κρίσιμη. Και, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι ο πήχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Μπαίνει πιο ψηλά και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου ένα ακόμα ισχυρότερο ποσοστό από αυτό το οποίο είχαμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Για να εξασφαλίσουμε τι; Μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, η οποία θα μπορεί να υλοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες έχω δεσμευτεί. Και αυτή τη σταθερή κυβέρνηση θα την έχουμε, φίλες και φίλοι. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα την έχουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη σημαντική δουλειά την οποία έχουμε ξεκινήσει».

Επίσης, μίλησε και για τους πολιτικούς αντιπάλους του: «Θέλω να γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, γίνεται και πολλή κουβέντα από τους αντιπάλους μας τώρα, επειδή καταλαβαίνουν ότι έχουν υποστεί ένα εκλογικό "πατατράκ", έχουν καινούργιο αφήγημα. Λένε "να μην είναι παντοδύναμη η Νέα Δημοκρατία". Παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Αυτός στέλνει τους βουλευτές στο Κοινοβούλιο, αυτός καθορίζει τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι το ισχυρό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί για εμένα βαριά ευθύνη. Δεν θα επιτρέψω καμία εκδήλωση αλαζονείας και αυταρέσκειας. Στις 25 ψηφίζουμε, 26 σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε. Και όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό το οποίο θα μας δώσει ο ελληνικός λαός τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη να ανταποκριθούμε στις δικές σας προσδοκίες. Έχω μάθει να βάζω τον πήχη πάντα ψηλά. Έχω πει πολλές φορές ότι ο σκοπός μου δεν είναι να είμαι ένας απλός διαχειριστής. Θέλω να αλλάξω τη ρότα της χώρας. Θέλω να κάνω την Ελλάδα πραγματικά μία ευρωπαϊκή χώρα, μία ασφαλή πατρίδα. Μία χώρα για την οποία θα είμαστε υπερήφανοι, μία χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην Ευρώπη. Μία χώρα πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μία χώρα η οποία, πρώτα και πάνω από όλα, θα δίνει ευκαιρίες σε όλα τα νέα παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχουν γεννηθεί στην Αθήνα ή σε ένα μικρό χωριό της Μάνης, να μπορούν να διακρίνονται και να προκόβουν στη ζωή. Αυτό είναι το όραμά μας, βοηθήστε μας να το κάνουμε πράξη. Δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε την πατρίδα μας προς το καλύτερο».

«Νωρίς-νωρίς στην κάλπη. Πρώτα πάμε εκκλησία, μετά ψηφίζουμε και μετά πάμε παραλία. Το λέω για τους νέους. Πρώτα ψηφίζουμε και μετά πάμε παραλία. Και, ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση-πρόκληση του δημάρχου. Στις 17 Μαρτίου του 2024 θα είμαι εδώ, με τη βοήθεια του Θεού, ως πρωθυπουργός της χώρας», κατέληξε ο πρόεδρος της ΝΔ.

