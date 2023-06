Κοινωνία

Κακοκαιρία - Όλυμπος: νεκρός ο αγνοούμενος άνδρας που έκανε κανό

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ έκανε κανό.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενώ έκανε κανο στο Λιτόχωρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ τον εντόπισαν με πολλαπλές κακώσεις στο σώμα του και αυτή την ώρα έχει στηθεί επιχείρηση για τη μεταφορά του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για έναν έμπειρο οδηγό και εκπαιδευτή κατάβασης φαραγγιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την κατάβαση του ρέματος Ορλιά στον Όλυμπο και ενώ είχε προηγηθεί σφοδρή κακοκαιρία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε σε φαράγγι και τον παρέσυρε ρέμα.

Επρόκειτο σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, για έναν έμπειρο οδηγό, με χρόνια ενασχόλησης στον ορεινό όγκο, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση στη Λάρισα από το 2019 που οργάνωνε ανάλογες δραστηριότητες στον Όλυμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, που εδρεύει στην Κρανιά Ολύμπου, είχε γεννηθεί το 1979.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών ξεκίνησε να έχει επαφή με το βουνό κάνοντας πεζοπορίες στον Όλυμπο.

Το 1995 κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή και εκεί κολλάει το ¨μικρόβιο¨.

Από το 2011 ασχολήθηκε επαγγελματικά με το Canyoning ως βοηθός οδηγού λαμβάνοντας εμπειρία και γνώσεις με συμμετοχή σε πολλές επαγγελματικές καταβάσεις και εξερευνήσεις νέων φαραγγιών σε όλη την Ελλάδα. Το 2016 αποκτά την ιδιότητα του οδηγού και εκπαιδευτή Canyoning από την Γερμανό-Αυστριακή Ομοσπονδία.

