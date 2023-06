Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Στον Ανακριτή για απολογία οι διακινητές

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Συνεχίζονται και την Δευτέρα οι έρευνες για τους αγνοούμενους του αλιευτικού με τους εκατοντάδες επιβάτες που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 104 μετανάστες, ωστόσο ο αριθμός των νεκρών πιθανότατα είναι μεγαλύτερος από τους 78 που έχουν περισυλλεγεί, αφού οι αγνοούμενοι επιβαίνοντες ήταν πολλοί περισσότεροι στο μοιραίο αλιευτικό του ναυαγίου στην Πύλο.

Στις έρευνες συμμετέχουν μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, τρία πλοία και 1 ελικόπτερο του Λιμενικού.

Εν μέσω συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή μνημόσυνο απο τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο.

Στον ανακριτή οι 9 διακινητές

Σήμερα αναμένεται η απολογία των 9 συλληφθέντων Αιγύπτιων ως διακινητών, που θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο δεν αποκλείεται οι διορισμένοι απο το δικαστήριο συνήγοροι τους, να ζητήσουν νέα διορία για την απολογία τους.

Όλοι τους κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, κατά παράβαση του Ν. 3386/2005 και του Ν. 4251/2014, καθώς επίσης και των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 302 (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) του Ποινικού Κώδικα.

Οι ρόλοι των διακινητών

Οι εννέα φερόμενοι διακινητές, τους οποίους υπέδειξαν οι διασωθέντες, είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό ήταν πως ήταν όρθιοι στο αλιευτικό, ενώ οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο κατάστρωμα ήταν καθισμένοι ασφυκτικά ο ένας στον άλλον.

Ο ένας από τους διακινητές είχε τον ρόλο του βασανιστή, όπως λένε οι διασωθέντες. Εκείνος ήταν που αποφάσιζε ποιοι θα φάνε, ζητούσε λεφτά με αντάλλαγμα φαγητό και νερό, απειλούσε με μία βέργα στο χέρι και ήταν εκείνος που έκανε κουμάντο στο σκάφος.

Ο «βασανιστής» έβριζε, χτυπούσε, φώναζε και απειλούσε τους επιβαίνοντες του μοιραίου αλιευτικού.

Άλλος διακινητής είχε τον ρόλο του «βοηθού του καπετάνιου». Ουσιαστικά, ήταν το δεξί χέρι του καπετάνιου, έδινε διαταγές και όπως ο «βασανιστής», έδινε φαγητό μόνο με χρήματα.

Ο τρίτος διακινητής είχε τον ρόλο του «μηχανικού», ο οποίος έφτιαχνε τη μηχανή όταν χαλούσε.

Συγκλονιστικές στιγμές

Η αγωνία φίλων και συγγενών όσων ταξίδευαν με το αλιευτικό σκάφος που ναυάγησε, έχει φτάσει πλέον στην κορύφωση. Κατά δεκάδες φτάνουν στη Μεσσηνία, προσπαθώντας να μάθουν εάν οι δικοί τους άνθρωποι είναι ανάμεσα στους διασωθέντες ή και τους νεκρούς.

Η πιο συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε προ ημερών στο λιμάνι της Καλαμάτας, λίγο πριν αναχωρήσουν τα λεωφορεία με τους διασωθέντες για τη δομή στη Μαλακάσα. Ο Σύρος Φαρντί ήρθε από την Ολλανδία, πιστεύοντας όμως ότι ο 18χρονος αδελφός του Μοχάμαντ έχει χαθεί στα νερά της Μεσογείου.

Τηλεφωνικό Κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων του ναυαγίου

Να σημειωθεί ότι από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έχει κάνει γνωστό ότι λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων του ναυαγίου.

Η ανακοίνωση

Στο κτήριο «Κεράνης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Νίκαιας Αττικής, ΤΚ 18233) θα εδρεύει η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στην προσπάθεια αναγνώρισης των θυμάτων του ναυαγίου σε διεθνή ύδατα, 47 ν.μ. ανοιχτά της Πύλου.

Παράλληλα θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο προς τον σκοπό αυτόν. Το τηλέφωνο και τo email επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., θα είναι τo 2131386000 και το dvi@astynomia.gr, αντίστοιχα. Το παραπάνω θα λειτουργεί από το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 09.00 έως 19.00 (UTC+3) σε καθημερινή βάση και θα υποστηρίζει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό και Ουρντού.

Η ελληνική ομάδα DVI, έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων της εν θέματι καταστροφής, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, την Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο κτήριο Κεράνης, επίσης, θα γίνεται η υποδοχή των συγγενών των θυμάτων για την εξέτασή τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.

