Ναρκωτικά: έκρυβε κοκαΐνη στο... εσώρουχό του!

Το μπλοκο των αστυνομικών... έβγαλε λαβράκι. Τι άλλο εντόπισαν οι αρχές.

Ακόμη μία υπόθεση ναρκωτικών, με δύο 20χρονους, απασχολεί τις αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα υπόθεση, ακριβώς στην ίδια περιοχή ως πεδίο έρευνας από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μυλοποτάμου, συνελήφθησαν, οι δύο ανδρες - που δεν κατάγονται από την περιοχή - καθώς σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο τους βρέθηκε ποσότητα κοκαϊνης.

Η ποσότητα των ναρκωτικών- περίπου 25 γραμμάρια - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φέρεται να βρέθηκε στο εσώρουχο του συνοδηγού!

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη περίπτωση, χθες Σάββατο, η σύλληψη έγινε και πάλι από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια ελέγχου των δύο ανδρών

Ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 103 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή "βράχου", 91, 5 γραμμάρια κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, τέσσερα χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, μία ζυγαριά ακριβείας κι ένα κινητό τηλέφωνο.

