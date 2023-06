Κοινωνία

Κεραμεικός: Φωτιά σε κτήριο (βίντεο)

Οι καπνοί που άρχισαν να αναδύονται από το κτήριο τρομοκράτησαν τους περίοικους που ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Κεραμεικό, ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας ανησυχία στους περιοίκους.

Οι φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν λίγο μετά τις 05:00 της Δευτέρας, από το κτήριο που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Κεραμεικού και Ιάσωνος, στον Κεραμεικό.

Έντρομοι οι περίοικοι, που ανέφεραν ότι συχνά στο κίνητο αυτό βρίσκουν καταφύγιο τοξικομανείς και άλλα άτομα, κάλεσαν την Πυροσβεστική.

Επί τόπου έσπευσαν και ξεκίνησαν την μάχη για την κατάσβεση, συνολικά 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περιίπου 1,λ5 ώρα μετά απο την ειδοποίηση της Πυροσβεστικής.

