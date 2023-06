Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των Λιμενικών (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών στο ναυάγιο στην Πύλο.

Του Κώστα Τάτση

Τις απελπιδες προσπάθειες να βοηθήσουν τους εκατοντάδες μετανάστες που επέβαιναν στο μοιραίο αλιευτικό περιγράφουν οι λιμενικοι του σκάφους από τα Χανιά που προσέγγισε το σαπιοκάραβο τρεις ώρες πριν την βύθιση του



Κυβερνήτης πλοίου του Λιμενικού περιγράφει: "Στις 23:50βρισκόμενοι δίπλα στο αλιευτικό, τους δόθηκε ένας μικρός κάβος με σκοπό να το προσεγγίσουμε και να διαπιστώσουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Μετά από την πρόσδεση της πλώρης μας με την πλώρη του αλιευτικού ακούστηκαν φωνές στα Αγγλικά ‘’no help go Italy’’ και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας αν θέλουν βοήθεια-συνδρομή μας αγνόησαν και στις 23:57 έλυσαν τον κάβο που τους είχαμε δώσει."



Κοντά στις δυο τα ξημερώματα της Τετάρτης οι λιμενικοι είδαν το αλιευτικό να βυθίζεται και ξεκίνησαν την επιχείρηση διάσωσης.



Συνεχίζοντας, ο κυβερνήτης αναφέρει: "Σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από το αλιευτικό αντιλήφθηκα ότι είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλη κλίση από τη δεξιά πλευρά του ενώ παράλληλα επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους επιβαίνοντες με φωνές. Σε λιγότερα από ένα λεπτό το σκάφος ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε. Ξεκινήσαμε τη διάσωση ρίχνοντας τη βοηθητική λέμβο."



Τις προσπάθειες των λιμενικών συνέδραμαν και τα παραπλέοντα πλοία που είχαν σπεύσει για την παροχή βοήθειας στην θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια από την Πύλο.

Όπως αναφέρει πλοίαρχος θαλαμηγού που διέσωσε δεκάδες μετανάστες, "η σωστική λέμβος μας, διέσωσε συνολικά 100 άτομα τα οποία παρέδωσε στο σκάφος του Λιμενικού. Στις 04:30 ανεβάσαμε τη σωστική λέμβος στο σκάφος μας και παραμείναμε στο σημείο ψάχνοντας με φακούς περιμετρικά του σκάφους για εντοπισμό τυχών άλλων επιζώντων κάνοντας παράλληλα ησυχία ώστε να είμαστε σε θέση να ακούσουμε τις φωνές."





Από τους 9 συλληφθέντες μόνο ένας έχει ομολογήσει ενώ οι υπόλοιποι αρνούνται την εμπλοκή τους στο δουλεμπόριο αθωων ψυχών.



Όπως αναφέρει ένας εκ των κατηγορουμένων, δεν έχει καμία εμπλοκή με την διακίνηση μεταναστών. "Αρνούμαι τις κατηγορίες. Εγώ μιλούσα με τον κόσμο που ήταν στο σκάφος να είναι ήρεμοι. Καπετάνιος στο σκάφος ήταν ένα άτομο που δεν ξέρω που πήγε, μπορεί και να πνίγηκε. Ακόμη στο σκάφος ήταν και ένας μηχανικός που και αυτός δεν ξέρω που είναι. Κανείς από τους δύο δεν είναι ανάμεσά μας. Πλήρωσα 4.000 ευρώ για αυτό το ταξίδι", δηλώνει.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο το πρωί στις 11 στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν.

