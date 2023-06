Κοινωνία

Βιασμός: Νεαρός με νοητική υστέρηση κατήγγειλε στρατιωτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σοκαριστική καταγγελία 19χρονου με νοητική υστέρηση για βιασμό από υπαξιωματικό του Στρατού Ξηράς

-

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση από την Ορεστιάδα ότι ένας 19χρονος με νοητική υστέρηση κατήγγειλε υπαξιωματικό του Στρατού Ξηράς για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά αρκετές φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό στο οικογενειακό του περιβάλλον και στη συνέχεια πήγε στην αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελία.

Ο νεαρός, ο οποίος αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα, υποστήριξε ότι μπήκε στο αυτοκίνητο του στρατιωτικού, ο οποίος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις και σε βιασμό.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ορεστιάδας προσήγαγαν έναν 45χρονο στρατιωτικό, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Ο 19χρονος εξετάστηκε από ιατριδικαστή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο στρατιωτικός παραδέχθηκε ότι υπήρχε στενή επαφή, αλλά υποστήριξε ότι υπήρχε συναίνεση.

Πήγη: thrakinea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς