Ο Παναθηναϊκός “κοιτάζει” για Μαξίμοβιτς

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την περίπτωση του παίχτη, ο οποίος φέρεται ως μεταγραφικός στόχος των "πράσινων".

Εκτός από την απόκτηση του Φιλίπ Τζούριτσιτς (ο οποίος έχει ήδη «κλείσει» και θα υπογράψει μέσα στην εβδομάδα), αλλά και τον έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, στον Παναθηναϊκό είναι σε συζητήσεις και για την απόκτηση κεντρικού μέσου, ο οποίος θα καλύψει το κενό στο «6-8», μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Κουρμπέλη.





Πληροφορίες απ’ τη Σερβία και την Ισπανία αναφέρουν πως στις περιπτώσεις που έχουν προταθεί κι εξετάζονται με μεγάλη προσοχή απ’ τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, είναι κι ο 43 φορές διεθνής Σέρβος κεντρικός χαφ, Νεμάνια Μαξίμοβιτς (σημ: ή Μακσίμοβιτς) ο οποίος την τελευταία τετραετία ανήκει στη Χετάφε και δεσμεύεται με συμβόλαιο μαζί της έως το καλοκαίρι του 2024.





Στα 28 του, ο παίχτης «έχτισε» το όνομά του στην Αστάνα από το 2015 έως το 2017, όταν μέτρησε 12 γκολ και 6 ασίστ σε 81 επίσημα παιχνίδια, παίρνοντας μεταγραφή για τη Βαλένθια. Στο «Μεστάγια» έμεινε μόλις ένα χρόνο (21 ματς, 1 γκολ), πριν πωληθεί στη Χετάφε αντί 10 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2018.





Στα 4 χρόνια που βρίσκεται στη Χετάφε, κατέγραψε 182 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ και είναι μακράν ο πιο σταθερός χαφ της ισπανικής ομάδας κι ένας μέσος με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του, αντοχές, επιθετικό μαρκάρισμα και ισορροπία στις επιλογές του και στις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο.





Στο «τριφύλλι» έχουν ψάξει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης του Σέρβου μέσου, ο οποίος αγωνίστηκε και στα τρία ματς της Εθνικής Σερβίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και είναι στις περιπτώσεις που έχουν στρέψει τη προσοχή τους, αναζητώντας έναν κεντρικό χαφ ο οποίος θα «γεμίσει» τον άξονα της μεσαίας γραμμής.