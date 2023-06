Υγεία - Περιβάλλον

Σπονδυλική στήλη: Τι συμβαίνει όταν γερνάμε

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις αλλοιώσεις και την επίδραση του χρόνου στην σπονδυλική στήλη, αλλά και τους τρόπους να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες.

Η πολύπλοκη δομή της σπονδυλικής στήλης, η πληθώρα των παθήσεών της, το γεγονός ότι φιλοξενεί ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία όπως ο νωτιαίος μυελός και οι νευρικές ρίζες, καθώς και το γεγονός ότι είναι λίγοι οι εξειδικευμένοι ιατροί που μπορούν να παρέμβουν χειρουργικά, όταν αυτό απαιτείται, συντελούν στο να διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια οι πάσχοντες. Κάτι που φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά όσον αφορά στην έγκαιρη διάγνωση και, συνεπώς, στην θεραπεία των προβλημάτων της.

«Ένα από αυτά είναι η γήρανση της σπονδυλικής στήλης, πρόβλημα ιατροκοινωνικό, που «μεταφράζεται» μυοσκελετικά σε πόνο στην πλάτη ή/και στη μέση, δυσκολία στην ισορροπία και στη βάδιση και με συμπτώματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων στα οποία εκδηλώνεται. Υπολογίζεται ότι σήμερα, το 30% του πληθυσμού με οστεοπόρωση (μία αλλά όχι η μόνη από τις αιτίες των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης) είναι άνω των 65 ετών, ενώ μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό προβλέπεται να ανεβεί στο 45%, απασχολώντας ένα στα δύο άτομα», επισημαίνει o κ. Παναγιώτης Ζουμπούλης Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης στο Metropolitan Hospital.

Ποιος μπορεί να βοηθήσει

Η βοήθεια έρχεται από τους ειδικούς ιατρούς στους οποίους πρέπει να απευθυνθούμε για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που εμφανίζονται με την ηλικία και επηρεάζουν τη σπονδυλική στήλη και το μυοσκελετικό σύστημα.

«Η οστεοπόρωση, είναι και το πιο συχνό από αυτά, ενώ άλλα είναι η απώλεια μυϊκής μάζας, τα νευρολογικά προβλήματα, οι ρευματολογικές παθήσεις κ.ά. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστούν, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η προληπτική δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις συνήθειες και στη διατροφή, κινησιοθεραπεία και άσκηση, χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων κ.ά., έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής των πασχόντων. Ακόμα και αν κριθεί ότι αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο θα ήταν μια χειρουργική επέμβαση, τα νέα δεδομένα είναι εξαιρετικά. Εφαρμόζεται πλέον ένας συνδυασμός ο οποίος περιλαμβάνει νέες χειρουργικές τεχνικές, νέες επεμβάσεις μικρής παρεμβατικότητας, ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις, νέες αναισθησιολογικές τεχνικές και ιατρούς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εξοικείωσης με το αντικείμενο, που οδηγεί σε ασφαλείς χειρουργικές επεμβάσεις για προβλήματα της σπονδυλικής στήλης», τονίζει ο ειδικός.

«Χαρακτηριστικό όσον αφορά στο επίπεδο των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών στο πεδίο αυτό, είναι το γεγονός ότι το 15ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (Νοέμβριος 2022) συνδιοργανώθηκε με την αντίστοιχη παγκόσμια εταιρεία η World Spinal Column Society. Μάλιστα στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οργανώθηκε ανοιχτή προς το κοινό εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, όπου παρουσιάστηκαν με απλό τρόπο, τόσο τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης όσο και η βοήθεια που μπορούν να παράσχουν οι ειδικοί ιατροί», αναφέρει.

Συμπερασματικά, «τα συμπτώματα της γηράσκουσας σπονδυλικής στήλης μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς να χρειαστεί χειρουργείο, αρκεί να ζητήσουμε τη βοήθεια των ειδικών έγκαιρα, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που μια επέμβαση κριθεί αναγκαία, σήμερα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά, επιτρέποντας γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και την επιστροφή στην καθημερινότητά του με λιγότερους περιορισμούς και καλύτερη ποιότητα ζωής», καταλήγει o κ. Ζουμπούλης.