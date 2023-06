Αθλητικά

Nations League: Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτοχος του 3ου Nations League έγινε η Εθνική Ισπανίας, η οποία σήκωσε την κούπα στο Ρότερνταμ, στην διαδικασία τω πέναλτι.

-

Με ήρωα τον Ουνάι Σιμόν, που απέκρουσε δύο πέναλτι, η Ισπανία πρόσθεσε το τρόπαιο του Nations League στη συλλογή τίτλων της εθνικής της ομάδας.

Μετά από 120 «άσφαιρα» λεπτά, η «ρόχα» νίκησε την Κροατία 5-4 στα πέναλτι στο στάδιο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ και κατέκτησε το τρίτο Nations League της UEFA, διαδεχόμενη την Πορτογαλία και τη Γαλλία που είχαν κερδίσει τις δύο πρώτες διοργανώσεις. Η «χρυσή γενιά» της «Χρβάτσκα» δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά, πιθανότατα στην τελευταία ευκαιρία της, να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο.

Η πρώτη φάση του τελικού σημειώθηκε στο 10ο λεπτό και ήρθε από το... πουθενά. Σε ένα ακίνδυνο σουτ του Φαμπιάν Ρουίθ, ο Λιβάκοβιτς έχασε τη μπάλα, η οποία βρήκε και στο δοκάρι, ενώ ο Μοράτα που προσπάθησε να μπει στη φάση υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γκάβι σούταρε συρτά από το ύψος της περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η... απάντηση της Κροατίας ήρθε στο 23΄, όταν σε μια βαθιά μπαλιά ο Κράμαριτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπόρτ τον πρόλαβε τελευταία στιγμή πριν «εκτελέσει» τον Ουνάι Σιμόν και έδιωξε σε κόρνερ. Το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, παρότι είχε καλό ρυθμό, δεν είχε φάσεις, με δύο κεφαλιές από τους Πέρισιτς και Μοράτα να μην ανησυχούν ιδιαίτερα τους δύο γκολκίπερ.

Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον Πέρισιτς να βγάζει σέντρα για τον αμαρκάριστο Γιουράνοβιτς, το σουτ του οποίου όμως ήταν πολύ άστοχο (51΄), ενώ λίγο αργότερα (57΄) την ίδια τύχη είχε η κεφαλιά του Ασένσιο, μετά από σέντρα του Ζόρντι Αλμπα. Καλύτερο, αλλά και πάλι εκτός στόχου, ήταν το σουτ του Ρόντρι στο 66΄, με τους δύο προπονητές να αρχίζουν σιγά-σιγά τις αλλαγές, αλλά το ρυθμό να πέφτει με το πέρασμα του χρόνου. Στο 75΄ ο Λιβάκοβιτς πρόλαβε να πέσει στα πόδια του Ανσού Φάτι και να διώξει τη μπάλα, ο Φαμπιάν Ρουίθ βλέποντας κενή την εστία δοκίμασε ένα ψηλοκρεμαστό σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο τελευταίο κομμάτι του κανονικού αγώνα η «ρόχα» πήρε τον έλεγχο, πίεσε και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 84΄. Από ωραία συνεργασία του Αλμπα και του Μερίνο, ο τελευταίος έστρωσε στον Φάτι, το σουτ του οποίου σταμάτησε προ της γραμμής ο Πέρισιτς, σώζοντας την ομάδα του. Η Ισπανία είχε άλλη μία ευκαιρία στο 90΄, όμως το διαγώνιο σουτ του Ασένσιο, μετά την ωραία μπαλιά του Χεσούς Νάβας, δεν βρήκε στόχο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο, ο Ντάνι Ολμο απείλησε στο 104΄, όταν σούταρε ψηλά άουτ ενώ ήταν αμαρκάριστος στο ημικύκλιο της περιοχής, αλλά και στο 108΄ με σουτ μέσα από την περιοχή, που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Οι «χρβάτσκι» χωρίς πολλές δυνάμεις φάνηκε να επιδιώκουν τα πέναλτι και το πέτυχαν, καθώς οι προσπάθειες των Ιβήρων να βρουν ένα γκολ δεν στέφθηκαν από επιτυχία.

Η «ρώσικη ρουλέτα» ξεκίνησε με έξι εύστοχες εκτελέσεις, πριν ο Ουνάι Σιμόν αποκρούσει με το πόδι το σουτ του Μαγέρ. Ο Ασένσιο ευστόχησε και η Ισπανία βρέθηκε «αγκαλιά» με τον τρόπαιο, παρά την ισοφάριση (4-4) από τον Πέρισιτς. Ο Λαπόρτ όμως έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και έδωσε παράταση στην αγωνία. Ο Σιμόν δήλωσε ξανά «παρών», νικώντας τον Πέτκοβιτς, και ο Ντάνι Καρβαχάλ με τρομερή ψυχραιμία «έσκαψε» τη μπάλα και χάρισε στη «ρόχα» το τρόπαιο, σπάζοντας και την... κατάρα των πέναλτι για την ομάδα του, που είχε αποκλειστεί με αυτό τον τρόπο στα δύο τελευταία Μουντιάλ, αλλά και στο τελευταίο EURO.

Η σειρά των πέναλτι:

ΚΡΟΑΤΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ

Βλάσιτς: 1-0

1-1: Χοσέλου

Μπρόζοβιτς: 2-1

2-2: Ρόντρι

Μόντριτς: 3-2

3-3: Μερίνο

Μάγερ: απόκρουση

3-4: Ασένσιο

Πέρισιτς: 4-4

Δοκάρι: Λαπόρτ

Πέτκοβιτς απόκρουση

4-5: Καρβαχάλ

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Πέτκοβιτς - Γκάβι, Νάτσο, Ρόντρι

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς (112΄ Στάνισιτς), Σούταλο, Ερλιτς, Πέρισιτς, Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς, Πάσαλιτς (61΄ Πέτκοβιτς), Ιβάνουσετς (78΄ Βλάσιτς), Κράμαριτς (90΄ Μάγερ)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Ζόρντι Αλμπα, Λαπόρτ, Λε Νορμάν (78΄ Νάτσο), Χεσούς Νάβας (97΄ Καρβαχάλ), Ρουίθ (77΄ Μερίνο), Ρόντρι, Πίνο (66΄ Φάτι), Γκάβι (87΄ Ντάνι Ολμο), Ασένσιο, Μοράτα (66΄ Χοσέλου)

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρή έφηβη από ποδοπάτημα σε συναυλία (εικόνες)

Ασβεστοχώρι: αυτοκίνητο “καρφώνεται” σε αυλή σπιτιού (βίντεο)

Ναυάγιο στην Πύλο: Στον Ανακριτή για απολογία οι διακινητές