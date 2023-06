Παράξενα

Εκουαδόρ: ξύπνησε μέσα στο φέρετρο και... ξαναπέθανε λίγες ημέρες αργότερα (βίντεο)

Η παράξενη ιστορία της γυναίκας από το Εκουαδόρ που... πέθανε για δεύτερη φορά.

Μία ιδιαίτερη ιστορία έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν γυναίκα, ξύπνησε την ώρα της κηδείας της στο Εκουαδόρ.

Η Μπέλα Μποντόγια, πέθανε την Κυριακή (18/6) για... δεύτερη φορά.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διάρκεια της κηδείας της, πέθανε από ισχαιμικό επεισόδιο, μετά από μία εβδομάδα στην εντατική.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Μοντόγια έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διάρκεια της… κηδείας της. Προσπαθούσε να αναπνεύσει μέσα από το φέρετρο, μέχρι που την ανακάλυψαν συγκλονισμένοι οι συγγενείς της.

Ο “θάνατος” της ηλικιωμένης γυναίκας διαπιστώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που πιστεύεται ότι υπέστη.

Την Παρασκευή (9/6), λίγες ώρες πριν την έναρξη της κηδείας, οι συγγενείς της, καθώς ετοιμάζονταν να αλλάξουν τα ρούχα της ηλικιωμένης για την τελετή, διαπίστωσαν ότι εκείνη πάλευε να αναπνεύσει.

Η 76χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε στην εντατική, ενώ το υπουργείο Υγείας της χώρας συγκρότησε επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού.

