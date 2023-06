Πολιτική

Εκλογές: Ζαχαράκη, Σκουρλέτης, Κωνσταντινόπουλος για το Μεταναστευτικό και την Θράκη (βίντεο)

Νωρίτερα, τα ξίφη τους στον “τηλεοπτικό αέρα” για τα θέματα της επικαιρότητας διασταύρωσαν οι Κώστας Βλάσης και Νίνα Κασιμάτη.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές». Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, μετά και τις Κυριακάτιες αναφορές τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα για την ενημέρωση της ΕΥΠ.

Τα ξίφη τους για τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας, διασταύρωσαν την Δευτέρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι:

Σοφία Ζαχαράκη, υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Νέα Δημοκρατία Πάνος Σκουρλέτης , υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ

, υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, αντιπαρατέθηκαν κυρίως για το Μεταναστευτικό, οι:

Κώστας Βλάσης, υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με την Νέα Δημοκρατία Νίνα Κασιμάτη, υποψήφια βουλευτής Β’ Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ

