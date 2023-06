Life

Big Pokey: ο ράπερ κατέρρευσε στη σκηνή - Πέθανε λίγη ώρα μετά (βίντεο)

Σοκαριστικό βίντεο, δείχνει τον ράπερ να καταρρέει επί σκηνής.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου ο ράπερ Big Pokey που κατέρρευσε κυριολεκτικά πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε σε μπαρ στην πόλη Μπουμόν.

Σε ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο 45χρονος να βαριανασαίνει ενώ τραγουδάει και αμέσως μετά να καταρρέει στη σκηνή.

Άμεσα έσπευσαν οι διασώστες και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι τη μεταφορά του ράπερ σε κοντινό νοσοκομείο.

Όπως, όμως, ανακοίνωσαν οι αρχές του Χιούστον, λίγη ώρα αργότερα ο Big Pokey άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι στιγμής τα αίτια θανάτου του 45χρονου ράπερ παραμένει άγνωστη.

Big Pokey dead, Big Pokey Collapsing viral video in Beaumont, Texas, Big Pokey death videohttps://t.co/4hsCXXdpit#bigpokey#bigpokeydead#bigpokeydeathvideo#bigpokeyviralvideo#beaumont#Texas#RIP pic.twitter.com/npRqEryd3R

— LIVE WIRE UG (@Live_Wire_Ug) June 18, 2023

