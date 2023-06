Οικονομία

Δήμος Αθηναίων - ΚΚΕ: Δεύτερο πρόστιμο για αφισορύπανση

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ καλείται να πληρώσει το ΚΚΕ στον Δήμο Αθηναίων, απο τον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο και στο ΚΚΕ (μ-λ).

Στην επιβολή προστίμων στο ΚΚΕ -ύψους 40.800 ευρώ- και στο ΚΚΕ (μ-λ) -ύψους 5.400 ευρώ- για προεκλογική αφισορύπανση στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, βάσει του νέου κανονισμού καθαριότητας του δήμου που είναι σε ισχύ από το 2022.

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο πρόστιμο που επιβάλλεται από τον δήμο στο ΚΚΕ μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς το πρώτο -ύψους 21.600 ευρώ- είχε βεβαιωθεί την περασμένη Δευτέρα για αντίστοιχη παράβαση του κανονισμού.

Αυτή τη φορά, οι υπηρεσίες του δήμου κατέγραψαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν συνολικά 136 προεκλογικές αφίσες του ΚΚΕ από κολώνες δημοτικού φωτισμού όπου είχαν αναρτηθεί παράνομα, στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Πειραιώς και Πατησίων.

Αντίστοιχα, αφαιρέθηκαν 18 προεκλογικές αφίσες του ΚΚΕ (μ-λ) που είχαν αναρτηθεί στις οδούς Πατησίων, Αγίας Λαύρας, Αχαρνών και Στρατηγού Καλλάρη.

Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή χρηματικού προστίμου περιλαμβάνεται στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων που εγκρίθηκε πέρυσι από το δημοτικό συμβούλιο και βάσει αυτού οι υπηρεσίες του δήμου υποχρεούνται στην απομάκρυνση των παράνομα τοποθετημένων αφισών που ρυπαίνουν την πόλη, καθώς και στην επιβολή του ανάλογου προστίμου για αυθαίρετη ρύπανση.

Κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου τον περασμένο μήνα, ο Δήμος Αθηναίων είχε καλέσει όλα τα κόμματα που παίρνουν μέρος στις εκλογές να σεβαστούν τον ισχύοντα κανονισμό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχε διαπιστωθεί παράβαση, ο δήμος αρχικά προχώρησε σε συστάσεις προς τους υπεύθυνους των κομμάτων.

Από τον Μάιο, ο Δήμος Αθηναίων έχει παραχωρήσει -ατελώς- στα κόμματα δημόσιους χώρους για χρήση προεκλογικών περιπτέρων, καθώς επίσης και 450 στέγαστρα σε στάσεις για ανάρτηση του προεκλογικού υλικού.

