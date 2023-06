Πολιτική

Εκλογές: Πλακιωτάκης - Καλαματιανός για το ναυάγιο στην Πύλο και το Λιμενικό (βίντεο)

Αντιπαράθεση των δύο υποψήφιων βουλευτών στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το ναυάγιο στην Πύλο και τους χειρισμούς του Λιμενικού Σώματος.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές». Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.

Τα ξίφη τους για τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας, διασταύρωσαν την Δευτέρα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, οι:

Γιάννης Πλακιωτάκης, υποψήφιοςς βουλευτής Λασιθίου με την Νέα Δημοκρατία και

υποψήφιοςς βουλευτής Λασιθίου με την Νέα Δημοκρατία και Διονύσης Καλαματιανός, υποψήφιος βουλευτής Ηλείας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

