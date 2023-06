Κοινωνία

Πανελλαδικές: υποψήφιος πιάστηκε με “ψείρα” στο αυτί

Προανακριτική έρευνα από την αστυνομία για τον υποψήφιο που πιάστηκε με ακουστικό "ψείρα" στις πανελλήνιες.

Ποινικές ευθύνες για την περίπτωση του υποψηφίου των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που πιάστηκε από επιτηρητές να αντιγράφει με ακουστικό στο αφτί, ερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Με βάση δημοσιεύματα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα από την Αστυνομία.

Η έρευνα κινείται σε δύο επίπεδα: αφενός να διαπιστωθεί εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης ή της πλαστογραφίας από τον διαγωνιζόμενο μαθητή και αφετέρου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί του ώστε να αποδοθούν και σε αυτούς οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να ληφθούν καταθέσεις από τους καθηγητές - επιτηρητές, να κατασχεθεί το ακουστικό - «ψείρα» και να εξεταστεί το γραπτό του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλείται ο εισαγγελέας, ο διαγωνιζόμενος μαθητής έδινε πανελλήνιες εξετάσεις σε ιδιωτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Επιτηρητές άκουσαν ένα βουητό στην αίθουσα και τότε ανακάλυψαν ότι είχε ακουστικό στο αφτί. Το γραπτό του, όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, μηδενίστηκε.

