Μάριος Παπαγεωργίου: ελεύθεροι οι γιοι του εγκέφαλου της δολοφονίας

Ποιοι περιοριστικοί όροι τους επιβλήθηκαν μετά τις απολογίες τους.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων ή χωρίς, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή οι δύο γιοι του καταδικασμένου ως εγκεφάλου της απαγωγής και της δολοφονίας του φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου.

Ειδικότερα, στον έναν εκ των δύο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δικαστικές αρχές έχουν ανοίξει νέο κύκλο ανακρίσεων για την υπόθεση που εδώ και 11 χρόνια απασχολεί τη Δικαιοσύνη καλώντας νέους κατηγορούμενους να απολογηθούν για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της αρπαγής κατά συναυτουργία.

Μεταξύ των προσώπων αυτών βρίσκονται και οι δύο γιοι του καταδικασμένου ως εγκεφάλου της υπόθεσης, οι οποίοι αρνούνται κάθε εμπλοκή υποστηρίζοντας πως την επίμαχη ημέρα είχαν άλλοθι.

