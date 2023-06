Life

“The 2Night Show” τη Δευτέρα με ξεχωριστή παρέα (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλάει για τις εξελίξεις στη ραδιοφωνική του εκπομπή «The Mapes Show», με την αποχώρηση του Σταμάτη Ντιν Νταν Ντον, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Γιατί δεν έχει κάνει διάλειμμα από την τηλεόραση, εδώ και 16 χρόνια; Μεταξύ άλλων, εξηγεί γιατί οι γυναίκες δεν φοβούνται να βγουν οι άντρες τους μαζί του, καθώς και τους λόγους που είναι ακόμη… μόνος!

Ο Γρηγόρης, στην προσπάθειά του να τον «αποκαταστήσει», αντιμετωπίζει απρόβλεπτες τηλεφωνικές καταστάσεις, με ευχάριστα αποτελέσματα.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η Αναστασία. Η νεαρή ταλαντούχα τραγουδίστρια, που οι «Αμαρτίες» της στάθηκαν αφορμή για έναν επιτυχημένο καλλιτεχνικό «ορίζοντα», μιλάει για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. Για ποιο λόγο κλείστηκε στο σπίτι της, μετά το «μπαμ» που έκανε το πρώτο της τραγούδι;

Πώς διαχειρίζεται τις «ζήλιες» στη δουλειά της; Ποια κουβέντα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει, συνέχεια, στο μυαλό της;

Επίσης, «εξομολογείται» ότι δεν ήταν ποτέ τραγουδίστρια, ενώ περιγράφει τις αλλαγές που ανακαλύπτει στη φωνή της, με τα μαθήματα φωνητικής που παρακολουθεί.

Συγκινείται όταν μιλάει για την απώλεια της γιαγιάς της, που δεν πρόλαβε να την καμαρώσει στην πίστα, ανακοινώνει το καλοκαιρινό της «πέταγμα» συντροφιά με τις «Μέλισσες» και τέλος, τραγουδάει επιτυχίες από το πρόσφατο άλμπουμ της, «Ευχή».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Φαίη Χρυσοχόου. Η καταξιωμένη και βραβευμένη δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 περιγράφει συγκλονιστικές στιγμές που έζησε, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της.

Μεταξύ άλλων, καταθέτει τη μαρτυρία της για τους πυροβολισμούς στα σκαλιά των Δικαστηρίων, μιλάει για την επαγγελματική της ψυχραιμία που «βραβεύτηκε» από το ίδρυμα Μπότση, το χρονικό της «προαναγγελθείσας» πτώσης του μοιραίου αεροπλάνου «Ήλιος» και τους σημαντικούς ανθρώπους, που η δημοσιογραφία τής έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει.

Με ποιο τρόπο ο… Τζώρτζ Μάικλ στάθηκε η αφορμή να ανακαλύψει, σε εφηβική ηλικία, το δημοσιογραφικό της «δαιμόνιο»; Τι θυμάται από τη συνάντησή της με τον Μπίλ Γκέιτς, τον Άντονυ Κουίν και τον Μίκαελ Σουμάχερ;

Ο ευφυής Έρνο Ρούμπικ μπορούσε να λύσει ο ίδιος τον κύβο που δημιούργησε; Επίσης, περιγράφει τον τρόπο που «σκαρφίστηκε» για να ισορροπήσει τους ρόλους της ως μητέρα και μάχιμη δημοσιογράφος, θυμάται τον εαυτό της ως πρώτη γυναίκα στη «θέση του οδηγού» με τον Άρη Σταθάκη και μιλάει για την πολυετή συνεργασία της με τη Φωτεινή Γεωργίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Υγεία πάνω απ' όλα».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

