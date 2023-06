Life

Ο Μπαράκ Ομπάμα στη Σίφνο - Η βόλτα και το δείπνο (βίντεο)

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα με την οικογένειά του. Εικόνες από το δείπνο σε εστιατόριο του νησιού.

Χαμογελαστός και με τη συντροφιά του καλού του φίλου Τομ Χανκς ο Μπαράκ Ομπάμα φτάνει σε εστιατόριο στη Σίφνο.

Μαζί με την οικογένειά του και το ζεύγος Χανκς, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε γύρω στις 8 το βράδυ σε γνωστό εστιατόριο εστιατόριο του νησιού στην παραλία κάτω από τον μεσαιωνικό οικισμό. Όλοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν γελαστοί και προσιτοί.

«Δεν έγινε αντιληπτό από πολλούς κατοίκους, φυσικά όλες αυτές οι επισκέψεις γίνονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα. Όλα καλά, πιστεύω κι ελπίζω να πέρασαν όμορφα και είναι τιμή βέβαια που επισκέπτεται το νησί μας ο κύριος Ομπάμα», δήλωσε η Μαρία Νάνδαλη, δήμαρχος της Σίφνου.

Οι Ομπάμα που φιλοξενούνται στην Αντίπαρο από τους καλούς τους φίλους Τομ Χανκς και την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ηρεμία και διακριτικότητα.

Εργαζόμενη στη Σίφνο δήλωσε πως, «είδαμε το σκάφος που είναι μπροστά στο νησί. Τον φιλοξενούσε στην Αντίπαρο στο σπίτι του ο Τομ Χανκς. Απλοί, διασκεδάζουν εδώ μιλάνε με όλο τον κόσμο χαμογελαστοί ευδιάθετοι. Το πρωί ήταν εδώ το σκάφος ακόμα.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα έρχεται στη χώρα μετά το 2016 οπότε είχε επισκεφθεί την Ακρόπολη.

Οι πρώτες ελληνικές διακοπές των Ομπάμα συνδέονται με τη συμμετοχή του πρώην προέδρου σε εκδήλωση στο ίδρυμα πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών.

