Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Πόσο διαρκούν

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ποια Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Στις 10 Ιουλίου 2023 ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αλλά και το ΣΕΛΠΕ, όπου θα αναλύεται και το ωράριο των καταστημάτων.

Πάντως, η Κυριακή που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα είναι η πρώτη των εκπτώσεων, στις 16 Ιουλίου.

