Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

Οι νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Αναστάζια και τα αναπάντητα ερωτήματα. Τι λέει ο Γιώργος Καλλικμάνης για την νέα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να βρεθεί ο δολοφόνος της 27χρονης Αναστάζια από την Πολωνία που βρέθηκες νεκρή στην Κω.

Ο θάνατος της 27χρονης Αναστάζια ήταν μαρτυρικός και προήλθε από ασφυξία σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που εστάλη στις εισαγγελικές αρχές και τώρα αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες του φονικού που έχει συγκλονίζει τη Κω και ολόκληρη τη χώρα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα στην περιοχή, για να βρουν επιπλέον στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση. Στο μεταξύ, προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 32χρονος, που έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για την αρπαγή της.

Την ίδια ώρα ο 28χρονος Πολωνός σύντροφός της -ο οποίος δεν είναι ύποπτος για τη δολοφονία, έχει ισχυρό άλλοθι- καλείται σε συμπληρωματικές καταθέσεις για να δώσει διευκρινίσεις τόσο για τη σχέση του με την άτυχη κοπέλα, όσο και για τις επαφές που ενδεχομένως να είχε με τον Μπαγκλαντεσιανό πριν την δολοφονία της.

Όπως προκύπτει από συγκλίνουσες πληροφορίες η 27χρονη, η οποία πήγε στο σπίτι του 32χρονου στις 20.40 το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τον σύντροφό της μία ώρα και είκοσι λεπτά μετά, ενημέρωνοντάς τον για το πού είναι. Το στοιχείο που δημιουργεί αίσθηση είναι η αποκάλυψη ότι η 27χρονη φέρεται να είπε στον Πολωνό σύντροφό της ότι δεν νιώθει άνετα καθώς θεωρούσε πως κινδυνεύει και μάλιστα η δολοφονημένη κοπέλα φέρεται ότι ζητούσε από τον 28χρονο Πολωνό φίλο της να πάει να την πάρει από το σπίτι του 32χρονου υπόπτου από το Μπαγκλαντές.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μίλησε σε εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για την νέα γυναικοκτονία που έχει συκλονίσει το Πανελλήνιο.

Η ανακρίτρια καλεί εκ νέου όλους σε νέες καταθέσεις, αυτό σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν κενά που ίσως είχε η αρχική δικογραφία, είπε αρχικά σημειώνοντας ότι έχουν περάσει εννέα μέρες από την στυγερή δολοφονία της 27χρονης και ακόμα δεν έχει ομολογήσει κάποιος.

Όπως είπε ο κ. Καλλικμάνης, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα όπως το σημείο που βρέθηκε το πτώμα, αν το πτώμα μεταφέρθηκε μετά και πως.

Εισιτήριο για Ιταλία

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο 32χρονος, σκότωσε την άτυχη κοπέλα, είτε όταν αντέδρασε στον βιασμό της, είτε φοβούμενος ότι θα τον καταγγείλει για την πράξη του. Δεν αποκλείουν να είχε συνεργό στην ανθρωποκτονία και στην απόκρυψη της σορού, με κύριο ύποπτο τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Το μοναδικό "τυφλό" σημείο για την μεταφορά της σορού ήταν το πίσω μέρος του σπιτιού του που οδηγεί σε χωράφια και από εκεί σε ευθεία γραμμή στο σημείο εντοπισμού της νεκρής κοπέλας, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σπίτι.

Η σορός, θα μεταφερθεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των υπευθύνων, στην Πολωνία, όπου και θα γίνει η ταφή της 27χρονης Αναστάζια, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε ο κατηγορούμενος να δικαστεί εκεί.

