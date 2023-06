Παράξενα

Χίος: Επιβάτης έκανε άνω - κάτω πλοίο στο ταξίδι για Πειραιά

30χρονος σε κατάσταση μέθης ενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα πλοίου και συνελήφθη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός, o οποίος σε κατάσταση μέθης ενοχλούσε επιβάτες και μέλη πληρώματος κατά το δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου από τη Χίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονται επι του πλοίου για τα μεταγωγή ενός κρατούμενου επιλήφθησαν του περιστατικού, ο 30χρονος όμως δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψης του προέβαλε αντίσταση, εξυβρίζοντας και απειλώντας.

Μόλις το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά ο 30χρονος παραδόθηκε σε στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση των άρθρων του ποινικού κώδικα που αφορά εξύβριση απειλή απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

