Κοινωνία

Βριλήσσια: Έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Τι είπε στις Αρχές ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

-

Αγνωστοι δράστες ενεργοποίησαν και έριξαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε τριώροφο σπίτι, λίγο πριν από τη 01:00, στην περιοχή των Βριλησσίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την φωτιά, μικρής έκτασης, που εκδηλώθηκε, την έσβησαν οι ίδιοι οι ένοικοι, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Οπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, ο 45χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού διατηρεί εταιρεία καλλυντικών, ενώ, όπως είπε σε αστυνομικούς, δεν έχει διαφορές με κανέναν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Euro 2024: Ο Μπαπέ κατέρριψε το “μυθικό” ρεκόρ του Φοντέν