Αίγυπτος: Μητέρα σκότωσε και έφαγε τον γιο της για... να λύσει μάγια

Πώς η μητέρα δολοφόνησε άγρια τον γιο της. Τι είπε στο δικαστήριο για την αποτρόπαια πράξη της.

Μία φρικτή δολοφονία συνέβη στην Αίγυπτο, με μία μητέρα να σκοτώνει και να τρώει τον ίδιο της τον γιο.

Πιο συγκεκριμένα, η 29χρονη μητέρα, κατηγορείται ότι σκότωσε τον 5χρονο γιο της και στη συνέχεια μαγείρεψε και έφαγε μέλη του σώματός του.

Η ίδια αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της δίκης της, το Σάββατο (17.06.2023), στο Ποινικό Δικαστήριο του Ζαγκαζίγ, τον λόγο που την ώθησε να διαπράξει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr η μητέρα – δολοφόνος από την Αίγυπτο υποστήριξε ότι σκότωσε τον γιο της, επειδή της είχαν κάνει μάγια. Η γυναίκα είπε ότι αποφάσισε να σκοτώσει και να φάει το παιδί της επειδή νόμιζε ότι έτσι θα… σπάσει τα ξόρκια, ενώ τόνισε ότι σκέφτηκε αρχικά να σκοτώσει το παιδί της επειδή ο σύζυγός της ήθελε να πάρει την κηδεμονία του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα φέρεται ότι σκότωσε το παιδί της με χτυπήματα στο κεφάλι. Αφού τεμάχισε το σώμα του στο μπάνιο, μαγείρεψε το κεφάλι του και άλλα μέλη του σώματός του και στη συνέχεια τα έφαγε.

Αμέσως μετά, μάζεψε τα μέλη του σώματος που είχαν απομείνει και τα έκρυψε σε κουβά. Όμως, τα ανακάλυψε τυχαία ο θείος του παιδιού. Η γυναίκα, σύμφωνα με μέσα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρική ασθένεια.

