Αλβανία: Ο Μπελέρης στο Ανώτατο Δικαστήριο και η αντίδραση του ΥΠΕΞ

Η αντίδραση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας στη μη αποφυλάκισή του και η αντίδραση της Ελλάδας μέσω του ΥΠΕΞ.

Το Ειδικό δικαστήριο στα Τίρανα απέρριψε σήμερα το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας Φρέντι Μπελέρη για διακοπή της προφυλάκισής του. Η υπεράσπιση δήλωσε ότι κατόπιν αυτού θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με το ίδιο αίτημα.

Ο αγώνας δρόμου για αποφυλάκισή του δημάρχου Φ. Μπελέρη αφορά και στην δυνατότητα προσωπικής παρουσίας στην ορκωμοσία του, ενόψει της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Η σημερινή απόρριψη της αίτησης αποφυλάκισης του κ. Μπελέρη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ως νέου δημάρχου Χειμάρρας, παρεμποδίζει ευθέως την ορκωμοσία του και προκαλεί βαθύ προβληματισμό για τους πραγματικούς στόχους πίσω από τη δίωξη του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, διαμηνύει πως «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει τον σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας - θεμελιώδους στοιχείου του κράτους δικαίου - από τη γειτονική χώρα».

Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη στις 12 Μαΐου , δύο μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Η σύλληψη και προφυλάκισή του έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Αλβανίας όσο και διεθνώς.

