Η Κάιλι Μινόγκ ετοιμάζεται για νέα περιοδεία

Η 50χρονη πλέον τραγουδίστρια μίλησε και για μια πιθανή συνεργασία με την Μαντόνα.

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ Κάιλι Μινόγκ(Kylie Minogue) ενώ βρισκόταν στο ετήσιο φεστιβάλ KTUphoria στη Νέα Υόρκη άφησε να εννοηθεί το ξεκίνημα μιας νέας περιοδείας στις ΗΠΑ ενώ μίλησε και για μια πιθανή συνεργασία με τη Madonna.

Σημειώνεται ότι η σταρ ήταν επικεφαλής της ετήσιας καλοκαιρινής συναυλίας του iHeartMedia μαζί με άλλους καλλιτέχνες όπως οι Daya, Deborah Cox και Ally Brooke. Οπως αναφέρει η Daily Mail τo νέο της τραγούδι «Padam Padam» έχει ήδη φτάσει στο Νο.9 του UK Singles Chart.

«Είναι απίστευτο να είμαι στα πενήντα μου και να συμβαίνει αυτό», τόνισε η Κάιλι Μινόγκ στο 103,5 KTU. «Και το ενδιαφέρον είναι ότι πρόκειται για τη νέα γενιά».

