Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)

Σε τραγωδία κατέληξε η συμπλοκή μεταξύ συμμοριών σε γυναικείες φυλακές της Ονδούρας.

Τουλάχιστον 41 κρατούμενες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών σε γυναικείες φυλακές στα περίχωρα της Τεγκουσιγκάλπα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ονδούρας.

Στις φυλακές CEFAS, που βρίσκονται 25 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, κρατούνται περίπου 900 γυναίκες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Εντγκάρδο Μπαραόνα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον αριθμό των θυμάτων, εκφράζοντας φόβους ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Συγγενείς των φυλακισμένων δήλωσαν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα κρατουμένων πυρπόλησε κελί όπου κρατούνταν μέλη αντίπαλης ομάδας.

Η πτέρυγα των φυλακών στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά «έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχει γίνει στάχτη», όπως είπαν.

Τα περισσότερα πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα και είναι δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων, ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές.

Στις ασφυκτικά γεμάτες φυλακές της Ονδούρας κρατούνται συνολικά περίπου 22.000 άνθρωποι και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί πολύνεκρες τραγωδίες.

Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2019 σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Περισσότεροι από 350 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το 2012 στις φυλακές της Κομαγιάγουα.