Οικονομία

Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: 14 ημέρες νωρίτερα το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών για τις ημέρες εργασίας που απαιτήθηκαν φέτος για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το Κράτος.

-

Για 171 από τις 365 ημέρες του χρόνου εργαστήκαμε το 2023 για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έρχεται φέτος την 21η Ιουνίου – μια σημαντική βελτίωση 14 ημερών σε σχέση με το 2022.

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών παρουσιάζει στην Ελλάδα τη μελέτη για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, την ημέρα δηλαδή που οι Έλληνες φορολογούμενοι σταματούν να εργάζονται για την πληρωμή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών και αρχίζουν να εργάζονται για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.

Τα κύρια ευρήματα της φετινής μελέτης

Η 21η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Για 171 από τις 365 μέρες του έτους εργαστήκαμε φέτος για το κράτος, δύο εβδομάδες λιγότερο απ’ ότι το 2022, όπου σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εργαστήκαμε για το κράτος 185 ημέρες (ΗΦΕ: 5 Ιουλίου).

Αν στην Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2023 έρχεται την 28η Ιουνίου, 17 ημέρες νωρίτερα από ότι ήρθε το 2022 (15η Ιουλίου).

Οι 171 ημέρες εργασίας για το κράτος που προβλέπονται για το 2023 είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από το 2011, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 169 ημέρες. Αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε οι 178 ημέρες εργασίας για το κράτος που προβλέπονται για το 2023 είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από το 2007, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 177 ημέρες.

Σχολιάζοντας τα φετινά αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε:

«Η σημαντική φετινή μείωση της φορολογικής ελάφρυνσης στη χώρα μας, εφόσον βεβαίως οι σχετικές προβλέψεις επιβεβαιωθούν από τα τελικά δεδομένα, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς οδηγεί σε αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πρόκληση πλέον είναι η μείωση των φορολογικών βαρών να συνεχιστεί και ταυτόχρονα να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα των παρεχόμενων από το κράτος υπηρεσιών στους πολίτες, μέσα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πρακτικών και την ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης».

Ο σκοπός της μελέτης της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας είναι να αποδώσει με έναν εύληπτο τρόπο το πραγματικό μέγεθος του κράτους στην Ελλάδα καθώς και να στρέψει τον πολιτικό διάλογο σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής και ανταποδοτικότητας των κρατικών δαπανών. Ενδεικτικά, από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι το 2021 τα Ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν €44,1 δις για τις βασικές τους ανάγκες, ενώ σε φόρους και εισφορές κατέβαλαν περίπου τα διπλάσια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2020), προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι Έλληνες πολίτες εξέφρασαν τη μικρότερη ικανοποίηση σε σύγκριση με τους πολίτες 35 αναπτυγμένων οικονομιών από τις υπηρεσίες του κράτους στην εκπαίδευση, και τη δεύτερη μικρότερη σε ό,τι αφορά την υγεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν: ο Σι Τζινπίνγκ είναι δικτάτορας!

Ρονάλντο: Ρεκόρ Γκίνες για τον άσο του ποδοσφαίρου (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)