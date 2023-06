Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ “κλειδώνει” τα POS

Στην τελική ευθεία η διασύνδεση ταμειακών - POS. Μόνο με εντολή από την ταμειακή θα γίνονται χρεώσεις καρτών. Τι θα γίνει με τα φιλοδωρήματα στο προσωπικό.

Οι διατάξεις ψηφίστηκαν, οι αποφάσεις εκδόθηκαν, ο χρόνος μέτρα αντίστροφα, αλλά για μια ακόμα φορά δεν αποκλείεται τελικά να δοθεί μια ακόμα παράταση για την πολυαναμενόμενη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν συνδεθεί ταμειακές μηχανές και POS σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 100.000 ευρώ και έως το τέλος Ιουλίου, οι μεγαλύτερες, αλλά όπως φαίνεται η αγορά ζητά και πάλι πίστωση χρόνου. Σήμερα, προβλήματα και προβληματισμοί θα τεθούν σε σύσκεψη του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με εκπροσώπους της αγοράς παροχών POS και φορολογικών μηχανισμών, ενώ δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι της τελευταίας απόφασης που εκδόθηκε με τις τεχνικές προδιαγραφές της διασύνδεσης.

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 3875/15-06-2023) καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Μένει να φανεί πόσο γρήγορα θα τεθεί σε ισχύ…

Η απόφαση ορίζει «κλειδωμένο πληκτρολόγιο» και μενού για πραγματοποίηση χρεωστικών συναλλαγών από τα POS σε συνδυασμό με τον κατηγορηματικό περιορισμό ότι «μόνο από την ταμειακή μηχανή μπορεί να ξεκινήσει νέα χρεωστική συναλλαγή».

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Η νέα διαδικασία, που όπως γράφει το Euro2day.gr η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τη λήξη των προθεσμιών διασύνδεσης ταμειακών και POS (τέλος Ιουνίου για τζίρο έως 100.000 ευρώ και τέλος Ιουλίου για μεγαλύτερες επιχειρήσεις) γίνεται σε πέντε βήματα:

Η συναλλαγή ξεκινά από την ECR (σ.σ. ταμειακή). Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και η ECR στέλνει σχετικό αίτημα στο EFTPOS. To EFTPOS επιβεβαιώνει αμέσως στην ECR το αίτημα λήψης του αιτήματος, θέτοντάς την σε αναμονή του τελικού αποτελέσματος. Το EFTPOS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή εγκρίνει οffline ή απορρίπτει offline ή διακόπτει τη συναλλαγή. Το EFTPOS αποκρίνεται στην ECR με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής. Το τελικό αποτέλεσμα στέλνεται άμεσα στην ECR πριν την έναρξη εκτύπωσης από το EFTPOS. Εφόσον η ECR το υποστηρίζει, στα στοιχεία της συναλλαγής περιλαμβάνονται και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του EFTPOS από την ECR. Η ECR επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Αν αυτή η επιβεβαίωση δεν φτάσει στο EFTPOS για οποιονδήποτε λόγο, το EFTPOS θέτει σήμανση στη συναλλαγή αυτή ότι δεν έχει πλήρως διεκπεραιωθεί ως προς την ECR.

Πώς χτίζεται το «τείχος» απέναντι στη φοροδιαφυγή

Στις βασικές παραδοχές και περιορισμούς της απόφασης ορίζεται:

· Μόνο από την ECR (Electronic Cash Register, όρος ταυτόσημος με την έννοια ταμειακή μηχανή, ΦΗΜ ή οποιοδήποτε νόμιμο φορολογικό σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής) μπορεί να ξεκινήσει νέα χρεωστική συναλλαγή (αγορά, αγορά με δόσεις, καταχώριση προέγκρισης, mailorder). To EFTPOS έχει κλειδωμένο πληκτρολόγιο και μενού για πραγματοποίηση χρεωστικών συναλλαγών.

Αν εξαιτίας βλάβης του ECR ή βλάβης επικοινωνίας ECR-EFTPOS, το EFTPOS έχει πραγματοποιήσει χρεωστικές συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ECR, τότε προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία αποστολής των συναλλαγών από το EFTPOS στην ECR μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Το EFTPOS διατηρεί επί μακρόν τα πιο βασικά στοιχεία των συναλλαγών αυτών σε ξεχωριστό αρχείο για σκοπούς εκ των υστέρων ελέγχου και επαλήθευσης.

Στην περίπτωση που αποδίδεται στον εργαζόμενο φιλοδώρημα μέσω κάρτας, υπάρχει η δυνατότητα συγκεκριμένης επιλογής καταχώρισης φιλοδωρήματος στο EFTPOS και αυτόνομης εκτέλεσης με την πληκτρολόγηση ποσού φιλοδωρήματος (amount tip) ενώ προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία αποστολών των συναλλαγών αυτών στην ECR. Τα ποσά των φιλοδωρημάτων τηρούνται ως εκκρεμείς συναλλαγές και αποστέλλονται στην ECR ως πακέτα (tip amount), η ECR επιστρέφει ACK -RESULT στο EFTPOS για κάθε εκκρεμή εγγραφή, ώστε να μπορεί το EFTPOS να κλείσει το πακέτο.

