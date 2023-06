Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: παιδί με αιμορραγία περίμενε 3 ώρες για αξονικό τομογράφο!

Αγωνία και οργή εξέφρασαν οι γονείς του παιδιού, που περιφερόταν στα νοσοκομεία, μέχρι να βρεθεί αξονικός τομογράφος.

Ατέλειωτη ταλαιπωρία πέρασε ένα 6χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση με το πατίνι του. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να αρχίσει να αιμορραγεί από το αυτί. Μαζί με τους γονείς του περιφέρονταν για τρεις ολόκληρες ώρες, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο προκειμένου να βρουν έναν αξονικό τομογράφο.

Όλα συνέβησαν, όπως τόνισε ο πατέρας του, την Κυριακή (18/6) όταν το αγόρι χτύπησε στο κεφάλι ενώ έπεσε με το πατίνι του, και άρχισε να αιμορραγεί από το αυτί. Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ωστόσο ο τομογράφος ήταν χαλασμένος. Οι γιατροί αποφάσισαν να πάνε τον 6χρονο στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», ωστόσο εκεί ο τομογράφος δεν έχει πρωτόκολλα για παιδιά κάτω των 10 ετών και οι γιατροί δεν πήραν την ευθύνη.

Το παιδί επέστρεψε στο Ιπποκράτειο, ενώ η «βόλτα» στην πόλη γινόταν με ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού». Στο Ιπποκράτειο αποφάσισαν πως το παιδί θα πρέπει να πάει σε ιδιωτική κλινική με έξοδα του νοσοκομείου για να γίνει η αξονική τομογραφία. Το παιδί αιμορραγούσε για περίπου 3 ώρες και είχε κάκωση στο λιθοειδές οστό, ενώ τώρα είναι καλά στην υγεία του. Αυτή τη στιγμή ο 6χρονος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

«Τραβήξαμε μία Οδύσσεια» λέει ο πατέρας του 6χρονου

«Τραβήξαμε μία Οδύσσεια. Περίπου κατά τη 1 το μεσημέρι χτύπησε το παιδάκι μας έξω από το σπίτι. Σε 5-6 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ, μεταφερθήκαμε άμεσα και μας μετέφερε στο Ιπποκράτειο. Εκεί έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, όλοι οι γιατροί έπεσαν πάνω από το κεφάλι του παιδιού για να κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν άριστο, μας αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Την αιμορραγία δεν την σταμάτησαν, η αιμορραγία σταμάτησε περίπου στις 7 το απόγευμα. η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρο του ”Χαμόγελου του Παιδιού”, γιατί έχουν συνεργασία από ό,τι γνωρίζω», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού στο Mega.

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Χρήστος Τζελέπης, μίλησε για την στάση του νοσοκομείου και το γεγονός ότι μέσα σε 3 μήνες είναι η 2η φορά που έχει χαλάσει ο αξονικός τομογράφος.

«Γενικά να πούμε ένα συγγνώμη από το ΕΣΥ για την ταλαιπωρία. Το Ιπποκράτειο έπεσε πάνω στο από το παιδί. Είναι λάθος ότι δεν υπάρχει αξονικός τομογράφος. Υπάρχει καινούργιος είναι από τους καλούς, αλλά ήταν χαλασμένος για τεχνικά ζητήματα για μία λυχνία. Ήταν χαλασμένος από την Παρασκευή και χθες άρχισε να λειτουργεί. Μας ενημέρωσαν ότι επειδή είναι χαλασμένος ο δικός μας, γι’ αυτόν τον λόγο εφημερεύει ο Άγιος Παύλος. Θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες από αυτούς που όρισαν τον «Άγιο Παύλο» για τα παιδιατρικά περιστατικά» σημείωσε.

«Η αξονική τομογραφία στο παιδί έγινε στις 19:15 τελικά», σημείωσε ο πατέρας του 6χρονου.

