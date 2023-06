Life

“Το Πρωινό” - Αναστάζια: “Η καρδιά μου αιμορραγεί”, δηλώνει ο σύντροφος της (βίντεο)

Σε κάθε κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της 27χρονης. Συγκινούν τα λόγια που είπε στον ΑΝΤ1 για εκείνη, ο επί πολλά χρόνια σύντροφος της.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια στην Κω.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει τα τελευταία μηνύματα της άτυχης γυναίκας με τον σύντροφό της, ενώ σήμερα απολογείται ο 32χρονος, βασικός ύποπτος από το Μπαγκλαντές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο σύντροφος της 27χρονης από την Πολωνία είπε τα εξής:

«Εγώ και η Αναστάζια σχεδιάζαμε να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά. Ήμασταν μαζί για 10 ολόκληρα χρόνια και είχαμε μια πολύ καλή ζωή μαζί. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Τώρα απλά η καρδιά μου αιμορραγεί και η ζωή μου πήγε στην κόλαση».

Σημειώνεται ότι η η μητέρα της και ο σύντροφος πήραν το πράσινο φως ώστε η σορός της 27χρονης Αναστάζια να φύγει για να ταφεί στην πατρίδα της.

Οι δυο τους, αναμένεται να φύγουν τις επόμενες ώρες για την Πολωνία, όπου οι αντιδράσεις για το φονικό δεν έχουν κοπάσει.

