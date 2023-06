Υγεία - Περιβάλλον

Τριχόπτωση σε άνδρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Ιωάννης Παπαγγελόπουλος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Μεταμόσχευσης Μαλλιών ΥΓΕΙΑ

-

Η τριχόπτωση σε έναν άνδρα επηρεάζει την εξωτερική του εμφάνιση, ενώ έχει επίδραση και στη ψυχική του υγεία. Η εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση που σχηματίζει κάποιος και «ισχυροποιείται» ή «αποδυναμώνεται» σε μία εποχή που οι «selfies» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούν. Ένα post με μία φωτογραφία ενός άνδρα με λίγα μαλλιά είναι πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού, όχι θετικού (η φαλάκρα, για παράδειγμα, προσδίδει χρόνια). Το sex appeal του ατόμου που δεν έχει πυκνά μαλλιά μπορεί να πληγεί και το άτομο αυτό αναζητά λύσεις αντιμετώπισης και βελτίωσης της εικόνας του, που θα του προσφέρει αυτοπεποίθηση.

Η τριχόπτωση μπορεί να ξεκινήσει νωρίς, από τα εφηβικά χρόνια, ή να παρουσιαστεί σε μεγαλύτερη ηλικία και να εξελιχθεί γρήγορα, αφού ο ρυθμός της διαφέρει από άνδρα σε άνδρα. Υπάρχουν κατηγορίες αλωπεκιών, όπως η φυσιολογική (απώλεια 100 περίπου τριχών την ημέρα), η γυροειδής (αυτοάνοση ασθένεια), η διάχυτη, η Anagen Effluvium, αλωπεκίες από επίδραση βλαπτικών παραγόντων, ουλωτικές αλωπεκίες.

Η ανδρογενετική αλωπεκία, ο πιο κοινός και συχνός τύπος τριχόπτωσης, έχει ως χαρακτηριστικό τη σταδιακή αποδυνάμωση της τρίχας, η οποία εν τέλει εξαφανίζεται από την κορυφή του κεφαλιού και τους κροτάφους.

Τι προκαλεί την τριχόπτωση στους άνδρες;

Η τριχόπτωση συνδέεται με τη γενετική προδιάθεση, δηλαδή την κληρονομικότητα (βλαπτικά γονίδια από τον έναν ή τους δύο γονείς). Άλλοι παράγοντες, που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι οι: αγχώδεις διαταραχές, έλλειψη σιδήρου, παθήσεις θυρεοειδούς και τριχωτού της κεφαλής (ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίες, ουλωτικές κ.λπ.), λήψη φαρμάκων, κακή διατροφή, μολύνσεις, βακτήρια ή µύκητες (tinea capitis).

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να λύσει το πρόβλημα της τριχόπτωσης;

Αρχικά, πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δερματολόγο, ο οποίος θα τον κατευθύνει, ώστε να βρει οριστική λύση στο πρόβλημά του. Το “πρωτόκολλο” αναφέρει πως η έγκαιρη διάγνωση από τον δερματολόγο είναι σημαντική, καθώς όταν το πρόβλημα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Ποιες εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν;

Έχουμε διάφορα διαγνωστικά εργαλεία που καταγράφουν και αξιολογούν τον αριθμό, την πυκνότητα, την ποιότητα και την κατάσταση των τριχοθυλακίων (διαδικασία τριχοσκόπησης). Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος. Για ακόμη καλύτερη αξιολόγηση, ο δερματολόγος, για αρχή, συνιστά έναν αιματολογικό έλεγχο με συγκεκριμένη κατεύθυνση και μία πυκνομέτρηση, η οποία θα μετρήσει τις τρίχες ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Τρόποι αντιμετώπισης της τριχόπτωσης

Μπορούμε να προτείνουμε κάποιες θεραπείες, τα αποτελέσματα των οποίων συσχετίζονται τόσο με τους λόγους της τριχόπτωσης όσο και με κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μία εξ’ αυτών είναι η μεσοθεραπεία. Επιλέγονται κατάλληλα πολυβιταμινούχα φάρμακα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικές ουσίες σε συνδυασμό με φαρμακευτικές ουσίες, όπως μινοξιδίλη, στεροειδή κλπ., που θα εγχυθούν στις προβληματικές περιοχές.

Ακόμη, έχουμε την PRP θεραπεία, που βασίζεται στο πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα του αίματος, και τη μέθοδο των βλαστοκυττάρων, που έχει ως βάση τη χρήση παραγόντων του ίδιου του οργανισμού μας, όπως είναι τα βλαστοκύτταρα, τα οποία λαμβάνουμε από το περιομφαλικό λίπος. Άλλες θεραπείες είναι αυτές με φιναστερίδη, μινοξιδίλη 5%, ντουταστερίδη κλπ.

Πρόκειται για θεραπείες που δίνουν μόνιμα αποτελέσματα;

Η εφαρμογή της κάθε θεραπείας έχει σαν στόχο την πρόληψη και την καθυστέρηση της εξέλιξης της αλωπεκίας, την ισχυροποίηση των τριχοθυλακίων, την ενίσχυση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος και την αύξηση της τριχοφυΐας. Οριστική λύση στην αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας δίνουν μόνο οι τεχνικές χειρουργικής μεταμόσχευσης μαλλιών.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών;

Στο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί το Τμήμα Μεταμόσχευσης Μαλλιών, όπου εκτός από θεραπείες τριχόπτωσης, γίνεται αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής από τα συνήθη αίτια είτε μετά από παθολογικά αίτια είτε μετά από εγκαύματα, τραυματισμούς κ.ά. Στο Τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, όπως FUE, FUT, Microstrip, αλλά και συνδυασμός αυτών με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έρθει να τον εξετάσουμε, να δούμε τι είδους θεραπεία χρήζει στην περίπτωσή του και πόσα τριχοθυλάκια έχει ανάγκη η περιοχή, από την οποία έχουν πέσει τα μαλλιά του. Θα τον συμβουλεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο και εκείνος θα αποφασίσει το καλύτερο για τον εαυτό του.

















*Άρθρο του Ιωάννη Παπαγγελόπουλου, Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου, Υπεύθυνου Τμήματος Μεταμόσχευσης Μαλλιών ΥΓΕΙΑ