Champions League – Παναθηναϊκός: Η κλήρωση έφερε… χαμόγελα

Ποια είναι η αντίπαλος των «πρασίνων», που θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας και οι ημερομηνίες των δυο αναμετρήσεων.

Την Ντνίπρο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 25-26 Ιουλίου, στην έδρα που θα δηλώσει η ουκρανική ομάδα (υπενθυμίζεται ότι, λόγω πολέμου, δεν διεξάγονται αγώνες επί ουκρανικού εδάφους) και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (1 ή 2 Αυγούστου) στη Λεωφόρο.

Η Ντνίπρο, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον β' προκριματικό γύρο του Champions League 2023/24, δεν είχε εκπρόσωπό της στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/6) στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν, ωστόσο έχει ενημερώσει την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία από την Τρίτη (20/6) πως θα δηλώσει ως έδρα της για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της το Κόζιτσε της Σλοβακίας.

Και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, η ουκρανική ομάδα είχε χρησιμοποιήσει για τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Europa Conference League την χωρητικότητας 5.836 θέσεων «Kosicka Futbalova Arena» στο Κόζιτσε.

Εκεί -όπως ανακοίνωσε κι επίσημα στην ιστοσελίδα της η Ντνίπρο- θα υποδεχθεί και φέτος τον Παναθηναϊκό στον πρώτο αγώνα του β' προκριματικού του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 Ιουλίου, με το τελικό πρόγραμμα και την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού να γνωστοποιούνται πιθανότατα έως το βράδυ της Τετάρτης (21/6) ή το μεσημέρι της Πέμπτης (22/6).

