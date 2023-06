Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 25ετούς με υπερκάλυψη του ποσού κατά 6 φορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,99% έναντι 3,56% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία τον Μάιο του 2022.

-

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, η επανέκδοση, μέσω δημοπρασίας, του 25ετούς ομολόγου με έξι φορές υπερκάλυψη.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ που θέλει να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο.

Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,99% έναντι 3,56% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία τον Μάιο του 2022.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ομόλογο λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042 (25ετούς διάρκειας) είχε εκδοθεί το 2017 με κουπόνι (σταθερό επιτόκιο 4,2%)

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας τής δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Στη δημοπρασία συμμετείχαν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)