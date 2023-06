Οικονομία

Τουρισμός: Αύξηση στα έσοδα του πρώτου τετραμήνου

Η αύξηση σε νούμερα και η σύγκριση με τον περασμένο χρόνο.

Aύξηση κατά 38% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απιρλίου και ανήλθαν στο 1,5 δισ. ευρώ, καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας έφθασε τα 3,2 εκατομμύρια καταγράφοντας αύξηση κατά 52,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 20,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 703,9 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 59,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 748,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 593,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 45,9% και διαμορφώθηκαν στα 110,7 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρέμειναν σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 180,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 36,6% και διαμορφώθηκαν στα 127,0 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 18,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 136,9 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 93,9% και διαμορφώθηκαν στα 138,1 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 47,0% και διαμορφώθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην τουριστική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 40,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 88,0%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.696,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 42,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 65,8% και διαμορφώθηκε σε 1.550,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 29,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 78,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 18,7% και διαμορφώθηκε σε 357,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 34,5% και διαμορφώθηκε σε 196,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 26,1% και διαμορφώθηκε σε 271,0 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 108,1% σε 165,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 58,9% και διαμορφώθηκε σε 4,8 χιλ. ταξιδιώτες.

