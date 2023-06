Κόσμος

Πειραιάς: Φωτιά σε υπόγειο πάρκινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από το πάρκινγκ βρίσκεται εξαώροφη πολυκατοικία.

-

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο πάρκινγκ επί της οδού Ευρυπίδου στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο έχει καεί ολοσχερώς.

Ανησυχία προκύπτει κι από το γεγονός ότι πάνω από το πάρκινγκ βρίσκεται μια εξαώροφη πολυκατοικία, αλλά αρχικά δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης της.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά στη γαλλική πρωτεύουσα (εικόνες)

Τιτανικός - υποβρύχιο: Γαλλικό ρομπότ καταδύεται για τον εντοπισμό του

Δολοφονία στην Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 82χρονος