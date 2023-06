Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας

Στο Θησείο η προεκλογική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Μήνυμα για ισχυρή αντιπολίτευση.

Aπό το Θησείο, όπου απόψε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πραγματοποίησε την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι οι εκλογές της Κυριακής είναι η μάχη του ΠΑΣΟΚ. «Είναι η μάχη για να υπάρχει ισχυρή, σύγχρονη κεντροαριστερά στην πατρίδα μας. Ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Για να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος της συντήρησης, ισχυρός αντίπαλος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι για το κόμμα του, στις 21 Μαΐου έγινε το πρώτο βήμα, αυξάνοντας τις δυνάμεις του περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα στη χώρα και τώρα μένει τώρα να γίνει το επόμενο μεγάλο βήμα για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο.

«Μοναδικός στόχος είναι να ανοίξουμε τον δρόμο για την ανάδειξη της σύγχρονης κεντροαριστεράς ως την πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε και τα επόμενα 4 χρόνια μια από τα ιδία, μια αναποτελεσματική αντιπολίτευση, που θα λειτουργεί ως χρυσός χορηγός σε μια αλαζονική πελατειακή κυβέρνηση, που απαντά στις αστοχίες της μόνο με συμψηφισμούς», σημείωσε.

'Ασκησε δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι προπαγανδίζει ότι είναι στην όχθη της υπευθυνότητας, ενώ καταλόγισε έπαρση και αλαζονεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, «που δηλώνει ότι θα κάνει εκείνος αντιπολίτευση στον εαυτό του», όπως είπε.

«Με την ψήφο σας βάλτε τέλος σε αυτές τις λουδοβίκειες συμπεριφορές. Σε αυτή τη νέα ελπιδοφόρα πορεία, θέλω να δώσω μία και μοναδική υπόσχεση. Όμως την πιο ειλικρινή και ουσιαστική. Μια υπόσχεση που σκοπεύω να τηρήσω στο έπακρο: «Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη σας. Δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν της τοξικότητας και της φθηνής αντιπαράθεσης».

Έντονη κριτική άσκησε και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ισχυρίζεται πως είναι στην όχθη της προόδου, όμως αναρωτήθηκε: «Είναι προοδευτικό να υιοθετούν προεκλογικά το σύνθημα 'Δικαιοσύνη παντού', αλλά στα ψηφοδέλτιά τους να έχουν - παρά την καταδίκη 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο - τον στενό συνεργάτη του κ. Τσίπρα, τον Νίκο Παππά;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως το χειρότερο από όλα, το οποίο θα ακολουθεί για πάντα τον κ. Τσίπρα, είναι ότι «λίγες μέρες πριν τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, κάλεσε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ οι δήθεν «παραστρατημένοι» ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, αποκαλύπτοντας γιατί δεν ψήφισε την τροπολογία που εμπόδιζε την κάθοδο των νεοναζί δολοφόνων του Παύλου Φύσσα στις εκλογές. Γι' αυτό σας ζητώ να στηρίξετε την δημοκρατική παράταξη στη νέα της πορεία. Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη σας. Δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν της τοξικότητας και της φθηνής αντιπαράθεσης. Την ισχυρή εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός στο ΠΑΣΟΚ, εμείς θα τη σεβαστούμε. Θα την αξιοποιήσουμε για να ασκήσουμε δυναμική και ρεαλιστική αντιπολίτευση. Αλλά και για να περιγράψουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Με προοπτική τη μεγάλη επιστροφή της προοδευτικής παράταξης στη θέση που της αξίζει», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάλεσε κάθε προοδευτικό, κάθε δημοκράτη, να κάνουν το ΠΑΣΟΚ ισχυρό για να δίνει αγώνες μέσα κι έξω απ τη Βουλή, για να γίνει πράξη το όραμα μας, η ισχυρή Ελλάδα, της δημιουργίας, της αξιοπρεπείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε.

«Να πάρουμε μαζί απόφαση αλλαγής. Απόφαση κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Σας καλώ να πάρετε την προσπάθεια στα χέρια σας. Να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα σπίτι -σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, σε κάθε πόλη της χώρας μέχρι την τελευταία ώρα. Έμειναν λίγες μέρες για να πετύχουμε αυτό που οι αντίπαλοί μας θεωρούσαν ακατόρθωτο. Να κάνουμε ξανά το κίνημά μας, τη δημοκρατική παράταξη, ξανά πρωταγωνιστή. Γνήσιο εκφραστή της αγωνίας και των ονείρων του ελληνικού λαού. Τον πραγματικό αντίπαλο της συντήρησης. Τον πραγματικό αντίπαλο της αναξιοκρατίας. Τον πραγματικό αντίπαλο της αδικίας. Την Κυριακή 25 Ιουνίου έχουμε μόνο μια επιλογή: Να νικήσουμε! Και θα νικήσουμε!» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπό τις επευφημίες των συγκεντρωμένων φίλων και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

