Ψυχικό: Κλέφτες τραυμάτισαν αστυνομικούς

Αποπειράθηκαν να κλέψουν μηχανή και τραυμάτισαν δύο αστυνομικούς. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Πανικός επικράτησε στο Ψυχικό όταν δυο άτομα προσπάθησαν να κλέψουν μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματίσουν δυο αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις οδούς Μουσών και Δάφνης, όταν ένας 55χρονος μαζί με έτερο άτομο προσπάθησαν να αφαιρέσουν μια μοτοσικλέτα.

Μόλις είδαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να διαφύγουν και στην προσπάθεια τους εμβόλισαν τη μία μηχανή και τους τραυμάτισαν ευτυχώς όχι σοβαρά.

