Αχαΐα

Πάτρα: Τραυματίες αστυνομικοί μετά από επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί πήγαν σε περιστατικό και δέχθηκαν επίθεση. Τέσσερις συλλήψεις.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας το απόγευμα του Σαββάτου και συγκεκριμένα στην οδό Κ. Παλαιολόγου, από όπου και κλήθηκε για διατάραξη από ρομά.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, όταν δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα Ρομά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν και άλλες δυνάμεις, καθώς επίσης και διμοιρία των ΜΑΤ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές σε περιπολικό. Για τον τραυματισμό των αστυνομικών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις.

Πηγή: pelop.gr