Τιτανικός – υποβρύχιο: Τελειώνει το οξυγόνο, μειώνονται οι ελπίδες

Το οξυγόνο μέσα στο βαθυσκάφος αναμένεται να τελειώσει το μεσημέρι. Τι είπε στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο απόστρατος αξιωματικός των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, Κώστας Κατσαρός.

Αδειάζει η κλεψύδρα του χρόνου ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αναζήτηση του τουριστικού βαθυσκάφους Τitan με τους πέντε επιβαίνοντες, που καταδύθηκε στο ναυάγιο του Tιτανικού στα βάθη του Ατλαντικού.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τους υποθαλάσσιους ήχους που εντόπισαν την Τετάρτη ενώ επισημαίνεται ότι το οξυγόνο μέσα στο μικρό βαθυσκάφος διαρκεί για λίγες ακόμη ώρες, μέχρι το μεσημέρι σήμερα.

«Υπάρχει πάντα ελπίδα σε μία υπόθεση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε χθες επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ σε συνέντευξη Τύπου στη Βοστόνη σε νεότερη ενημέρωσή για το τουριστικό βαθυσκάφος που κατέβηκε για να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος 4.000 μέτρων στο βόρειο Ατλαντικό.

Ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ αναφέρθηκε σε ήχους που έχουν καταγραφεί από την ευρύτερη περιοχή του θρυλικού ναυαγίου του Τιτανικού, λέγοντας «δεν ξέρουμε» από πού προέρχονται οι θόρυβοι που έχουν ακουστεί.

«Ξέρουμε από ποια περιοχή προέρχονται οι ήχοι, αλλά όχι τι ήχοι είναι ακριβώς. Ακόμη ψάχνουμε το υποβρύχιο. Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, αλλά δεν έχουν βγάλει ακριβή συμπεράσματα. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν» ανέφερε επίσης, σύμφωνα με το real.gr.

Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο απόστρατος αξιωματικός των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, Κώστας Κατσαρός.





