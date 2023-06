Τιτανικός - υποβρύχιο: Γαλλικό ρομπότ καταδύεται για τον εντοπισμό του

Σε βάθος 6000 μέτρων φτάνει το ρομπότ, που στέλνεται για να μπει τέλος στον εφιάλτη.

Ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων είναι καθ’ οδόν ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό του τουριστικού βαθυσκάφους τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ κατευθυνόταν προς το ναυάγιο του Τιτανικού. Το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του βαθυσκάφους, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

Το Victor 6000 αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να παράσχει βοήθεια. Το οξυγόνο στο αγνοούμενο βαθυσκάφος αναμένεται ότι θα τελειώσει το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα (μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

«Το Victor δεν είναι ικανό να σηκώσει το βαθυσκάφος από μόνο του», εξήγησε ο Ολιβιέ Λεφόρ, ο επικεφαλής των θαλάσσιων επιχειρήσεων του Ifremer, του γαλλικού ωκεανογραφικού ινστιτούτου στο οποίο ανήκει το ρομπότ. Θα μπορούσε όμως να συνδέσει τον «Τιτάνα», το αυτοκαταδυόμενο σκάφος βάρους 10 κιλών, με κάποιο πλοίο που θα το έβγαζε στη συνέχεια στην επιφάνεια.

