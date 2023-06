Κόσμος

Τουρκία: Ελλάδα και ΕΕ θα λογοδοτήσουν για τη σφαγή των προσφύγων στη Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κατά της μεταναστευτικ.ής πολιτικής

-

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε, χθες το απόγευμα, ομάδα μελών της «Ένωσης για την Ελεύθερη Σκέψη και τα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης» (Ozgur-Der) (σ.σ. η ένωση ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιείται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολιτικό-κοινωνικό ισλαμικό κίνημα) καθώς και μέλη του «Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους καταπιεσμένους» (Mazlumder) (σ.σ. Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1991 συνολικά από 54 άτομα μεταξύ των οποίων δικηγόροι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, εκδότες και επιχειρηματίες), μπροστά από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας κατά της πολιτικής της χώρας αναφορικά με τους πρόσφυγες.

Σε δήλωση του εκ μέρους των διαμαρτυρομένων, ο αντιπρόεδρος της «Ένωσης για την Ελεύθερη Σκέψη και τα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης», Kenan Alpay, κατηγόρησε την Ελλάδα για τη βύθιση του σκάφους που μετέφερε μετανάστες την προηγούμενη εβδομάδα νότια της Πελοποννήσου τονίζοντας: «Μια προγραμματισμένη, συστηματική σφαγή διαπράχθηκε από τις δυνάμεις της ελληνικής ακτοφυλακής».



Όπως μεταδίδει η ανταποκριίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι μέλη της «Ένωσης για την Ελεύθερη Σκέψη και τα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης» συγκεντρώθηκαν (σ.σ. χθες 21/6) το απόγευμα στις 16.00 μπροστά από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν πανό με την επιγραφή, στην τουρκική και αγγλική γλώσσα: «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λογοδοτήσουν για τη σφαγή των προσφύγων στη Μεσόγειο» και φώναζαν συνθήματα κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





Μιλώντας εκ μέρους της ομάδας των διαμαρτυρομένων, ο αντιπρόεδρος της «Ένωσης για την Ελεύθερη Σκέψη και τα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης», Kenan Alpay, υποστήριξε ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την βύθιση του σκάφους, όπου τουλάχιστον 79 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα. Ο Alpay επισήμανε: «Πριν από μία εβδομάδα, ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες 47 μίλια ανοικτά της Πελοποννήσου βυθίστηκε από τις ελληνικές δυνάμεις ακτοφυλακής. Ναι, αυτό ακριβώς συνέβη. Επί 7 ώρες, διαπράχθηκε μια προγραμματισμένη, συστηματική σφαγή από την ελληνική ακτοφυλακή προκειμένου να βυθιστεί ένα πλοίο και να πνιγούν παιδιά και γυναίκες, αυτοί οι αθώοι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα σε αυτό, στη Μεσόγειο Θάλασσα. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες γι’ αυτή τη σφαγή από τον ελληνικό λαό σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, δυστυχώς το γεγονός αποσιωπήθηκε».



Συνεχίζοντας ο Alpay δήλωσε: «Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονταν από το Πακιστάν, τη Λιβύη, την Αίγυπτο ή τη Συρία, αυτός ο θάνατος θα είχε σίγουρα προκαλέσει μεγάλη οργή. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους θανάτους δεν καταγράφονται, ούτε θεωρούνται άξιοι διαμαρτυρίας. Όμως, αυτοί που πέθαναν ήταν αγνοί, αθώοι, καθαροί άνθρωποι όπως εμείς, και αυτοί οι άνθρωποι εξαναγκάστηκαν σε φυγή από τις περιοχές που ζούσαν εξαιτίας της πείνας, του αυταρχισμού και του ρατσισμού. Είχαν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι για να πάνε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ελλάδας, να βρουν δουλειά εκεί, να βρουν εργασία και μια καινούργια ζωή και να δώσουν στις γυναίκες και τα παιδιά τους ασφάλεια και ευημερία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πράξη αυτή της ελληνικής ακτοφυλακής δεν είχε ως στόχο να εμποδίσει τους μετανάστες να ταξιδέψουν στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας. Καθώς αυτές οι πράξεις οδηγούν προς μια σφαγή, ο δράστης του περιστατικού ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Ελλάδα και την Ιταλία ως σημείο αναχαίτησης και απώθησης των μεταναστών. Το γεγονός της αφωνίας των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μη σοβαρής διερεύνησης του συγκεκριμένου περιστατικού συνιστά προφανώς ένδειξη της ντροπής που νιώθουν για αυτό το έγκλημα που διέπραξαν. Ωστόσο, αυτή η σφαγή δεν θα σταματήσει εδώ. Αν όχι σήμερα, τότε αύριο, αν όχι αύριο, τότε σίγουρα στο εγγύς μέλλον, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη σφαγή και όσοι ενθαρρύνουν αυτή τη σφαγή θα πρέπει σίγουρα να δικαστούν από ένα αμερόληπτο διεθνές ποινικό δικαστήριο».





Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του «Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Πρόσφυγες», Ali Oner, δήλωσε ότι υπάρχουν 90 εκατομμύρια πρόσφυγες στον κόσμο και είπε: «Τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς οι βάρκες τους είτε έχουν πυροβοληθεί από τις ομάδες της ακτοφυλακής, είτε έχουν βυθιστεί από την ελληνική ακτοφυλακή, όπως στην πρόσφατη περίπτωση του πλοίου, με εκατοντάδες σορούς να περισυλλέγονται ενώ άλλες σοροί να μην βρίσκονται ποτέ».



Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι μετά το πέρας των ομιλιών, ο πρόεδρος « Ένωσης για την Ελεύθερη Σκέψη και τα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης», R?dvan Kaya, και ορισμένα μέλη της ομάδας άφησαν τα πανό και τα πλακάτ τους στην πύλη του Προξενείου και αποχώρησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς

Τιτανικός – υποβρύχιο: Τελειώνει το οξυγόνο, μειώνονται οι ελπίδες

Τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι και συνέχισε να οδηγεί