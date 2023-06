Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αφιέρωμα στον χρόνιο πόνο το Σάββατο (εικόνες)

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 24 Ιουνίου στις 10:00:

Αφιέρωμα στον χρόνιο πόνο που ταλαιπωρεί έναν στους πέντε ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες:

Τι ρόλο παίζουν το μικροβίωμα και ο τρόπος ζωής;

Η νέα ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βοηθά όσους πονούν.

Ειδικές ασκήσεις, οστεοπαθητική και βελονισμός, κατά του χρόνιου πόνου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Βιβλιοθήκη θεμάτων Ισότητας και Φύλου. Μια διαφορετική βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

*** Λόγω της αναδιαμόρφωσης του προγράμματος του ΑΝΤ1 εξαιτίας της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου η εκπομπή της Κυριακής δεν θα μεταδοθεί.