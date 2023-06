Υγεία - Περιβάλλον

Σκιάθος: Έκτακτη αεροδιακομιδή για 41χρονη

Κρίσιμη αναφέρεται - σύμφωνα με πληροφορίες - η κατάσταση της υγείας της. Τι ακριβώς συνέβη.

Συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου όταν 41χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα περίπου στις 13:45.

Οι γιατροί, την διασωλήνωσαν και συγχρόνως κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να την συνεφέρουν.

Όπως αναφέρει το skiathoslife.gr, άμεση ήταν και η συνδρομή του Πολυϊατρείο Σκιάθου που πραγματοποίησε αξονική τομογραφία.

Οι γιατροί από τα αποτελέσματά της και σε συνδυασμό με την κατάσταση της υγείας της, έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σκιάθου -κάτι που έγινε στις 18:18- προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η κατάστασή της υγείας της σύμφωνα με πληροφορίες είναι κρίσιμη.

