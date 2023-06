Πολιτική

Εκλογές: Θεοδωρικάκος - Καλαματιανός για το πρόγραμμα της ΝΔ (βίντεο)

Οι δύο υποψήφιοι βουλευτές “αντάλλαξαν πυρά”, σχετικά με την κοστολόγηση των εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας και την μη συμπερίληψη τους στο σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ.

Καθώς ουσιαστικά απομένει μόνο μία ημέρα για την λήξη της προεκλογικής περιόδου και πολιτικοί αρχηγοί και υποψήφιοι βουλευτές παίρνουν την «τελευταία στροφή» στην κούρσα του προεκλογικού αγώνα, οι τόνοι ανεβαίνουν, χωρίς να λείπουν τα «θερμά επεισόδια», καθώς γίνεται η ύστατη προσπάθεια να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχουν βρεθεί τις τελευταίες ώρες οι εξαγγελίες της ΝΔ για την Οικονομία, μετά απο τις δηλώσεις του Θόδωρου Σκυλακάκη.

Για το ζήτημα αυτό συζήτησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι:

Τάκης Θεοδωρικάκος , υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Διονύσης Καλαματιανός, υποψήφιος βουλευτής Ηλείας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονταν τα εξής:

«Καθημερινά αποκαλύπτεται η απάτη των προεκλογικών εξαγγελιών της ΝΔ. Αφού οι κ. Σκυλακάκης και Σκέρτσος αναγκάστηκαν να παραδεχθούν πως οι προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να προσθέσει άλλο ένα στοιχείο που καταδεικνύει την επιχείρηση εξαπάτησης του κ. Μητσοτάκη. Όπως αποκαλύπτει η Εφημερίδα των Συντακτών, στη 2η Έκθεση Μεταμνημονιακής Εποπτείας που δημοσιεύθηκε 24 Μαΐου αναφέρεται ότι «παρά τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του μισθολογίου του δημοσίου το 2024, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 0.2% του ΑΕΠ, η αύξηση των (ονομαστικών) δημοσίων δαπανών αναμένεται υποτονική και οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται σε πραγματικούς όρους». Είναι πλέον ξεκάθαρο. Το πραγματικό πρόγραμμα της ΝΔ , όπως η ίδια εξάλλου το παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει: μείωση των πραγματικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, μείωση των δημοσίων δαπανών για τα νοσοκομεία και σχολεία, καμία νέα πρόσληψη στο ΕΣΥ, πάρα μόνο αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτούνται και οριακή αύξηση μόλις 1% των πραγματικών μισθών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα της ΝΔ. Το μόνο που επιδιώκει ο κ. Μητσοτάκης με τις ψευδείς εξαγγελίες του είναι να λάβει λευκή επιταγή για να κυβερνήσει ανεξέλεγκτα, ασύδοτα και χωρίς να λογοδοτεί πουθενά».

